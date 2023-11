El regreso de Roger Waters a River: récord, polémicas y ¿despedida?

El músico completará un récord de recitales en el Monumental.

En lo que será su quinta visita al país, desde aquella soñada primera vez en marzo de 2002 en Vélez; Roger Waters, exlíder y gran cerebro creativo de Pink Floyd, protagonizará este martes 21 y miércoles 22 dos conciertos en River,de los escenarios; aunque estos históricos hechos parecieran quedar ocultos detrás de las polémicas que despertó su figura en los últimos tiempos a partir de sus posturas políticas.Cuando el músico británico pise el martes el escenario, empatará en 12 la marca de Los Rolling Stones de ser los artistas con más shows en el Monumental; pero habrá superado esa cifra y lo ubicará en el tope de este podio cuando repita el miércoles, con transmisión en vivo por Flow.Y cuando el día del récord absoluto, se despida del público argentino, tal vez lo esté haciendo para siempre, de acuerdo a algunas pistas que podrían leerse en el equívoco título de este tour: "This is not a Drill" ("Esto no es un simulacro").Desde que se puso en marcha esta recorrida, la pregunta que sobrevuela es si esto alude al concepto del espectáculo o a las sospechas de que se trata de la gira despedida de este artista que en septiembre pasado cumplió 80 años.Pero a pesar de la excitación que provoca la posibilidad de ver una vez más a una indiscutible leyenda en la historia del rock y de escuchar en vivo obras del repertorio de Pink Floyd, con obvia supremacía en los discos "The Wall" y "Dark Side of the Moon";Aunque es famoso porque siempre tomó claras posturas políticas, básicamente antibélicas y antiimperialistas, que expresó a través de su arte y de declaraciones públicas;En todo el mundo proliferaron censuras a su frase en la que sentenciaba que; pero en Argentina la bomba explotó la semana pasada.Fue cuando el músico confirmó en una entrevista con Página/12 que en Montevideo y Buenos Aires -concretamente en el hotel Alvear y en el Faena-, le habían cancelado las reservas que tenía para todo su equipo, por estas acusaciones.Según sus propias palabras a ese diario, iba a permanecer alojado en San Pablo y desde ahí viajaría a ambas ciudades para el momento de los conciertos. En las últimas horas,Acto seguido,advertencias de organizaciones judías y distintas denuncias a la Justicia.Una de las más absurdas acusaciones ponen el ojo en el pasaje de sus shows en el que aborda "In the Flesh", tema apertura de "The Wall", en el que a modo performático se calza un uniforme militar similar al nazi y encarna en un dictador. Los denunciantes sostienen lo que se expresó en muchas de las críticas al músico, que ese acto no es más que una celebración al nazismo.La realidad es que es impensable un show de Roger Waters en el que no haya alusiones a cuestiones relacionadas con la política y los derechos humanos, por lo que es de esperar que haya alguna manifestación sobre Gaza., pues en el plano artístico reavivó el eterno enfrentamiento con sus excompañeros en Pink Floyd. La chispa la encendió el propio Waters cuando puso en marcha el proyecto de regrabar en solitario el emblemático disco "Dark Side of the Moon" en su 50º aniversario.En esa ocasión, remarcó que había que terminar "con esa mierda de idea" de que se trató de la obra de un grupo, al reivindicarse como responsable creativo absoluto., en una escalada verbal que llegó a su punto máximo cuando copó la parada su esposa Polly Samson, quien tildó a Waters de "déspota, antisemita, misógino, ladrón, evasor de impuestos y de hacer playback", entre otras cosas.Finalmente, se publicó "Dark Side of the Moon Redux" y tanto Waters como Gilmour bajaron los decibeles y se dedicaron mensajes más conciliadores.La guerra fría entre partes había sumado un nuevo capítulo en los últimos años,Pero como se mencionó antes, este contexto no debería obturar el fenomenal hecho artístico que se vivirá en las dos noches en River, un acontecimiento histórico que marcará un récord y en el que tal vez sea la última vez que podamos escuchar en vivo los clásicos de Pink Floyd en boca de su propio creador.; tocó la cima en marzo de 2012 cuando protagonizó nueve noches en las que puso en escena el espectáculo "The Wall; y tuvo su último capítulo hasta ahora en noviembre de 2018 en el Estadio Único de La Plata.En total,, una cifra que lo empata con Coldplay y lo deja a solo un concierto del récord de Los Rolling Stones con 12 presentaciones en el Monumental. Y hasta los diez recitales que la banda de Chris Martin ofreció en octubre y noviembre del año pasado, Waters ostentaba el honor de haber sido con sus nueve funciones de "The Wall" el artista con más noches en River en una misma visita.Por todo esto,encaran un lucrativo y duradero negocio, y nos está advirtiendo que esta vez no se trata de "un simulacro". Estaríamos hablando de la última función en nuestro país del genio creativo de Pink Floyd. No es poca cosa.