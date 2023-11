Estela de Carlotto: "Lo de ayer fue lágrimas y decaimiento, lo de hoy es lucha"

Foto: Prensa Abuelas

La titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó este lunes que la victoria de Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones de ayer le provocó, pero que desde este lunespara "seguir buscando a ultranza los nietos robados durante la dictadura cívico militar".", dijo Carlotto en declaraciones a Radio online Futürock.Sobre el resultado del comicio, en el que Milei se impuso sobre Sergio Massa por poco más de 11 puntos de diferencia, la dirigente de derechos humanos afirmó: "Esto es democracia, el pueblo votó. No estábamos de acuerdo, tenemos otra idea, pero lo eligió el pueblo y la voluntad del pueblo soberano es esa"., reafirmó Carlotto, quien remarcó que "seguimos en democracia" y que es "la más larga de nuestra historia".También indicó que este martes tendrá una reunión con la comisión directiva de la institución y que seguramente van a pedir cuando crean "propicio y prudente" una reunión con el nuevo presidente como "lo hicieron siempre".Al respecto, Carlotto recordó que el único presidente que se negó a recibir a las Abuelas de Plaza de Mayo fue Mauricio Macri, porque "no tenía tiempo", y les encomendó dirigirse con el Ministro de Justicia, hasta que finalmente de "manera tardía" las recibió., reflexionó la histórica dirigente de derechos humanos.Y alentó: "Hay que mirar para adelante, estamos vivos, tenemos un país maravilloso y como con cualquier gobierno, cuando se haga algo que no le gusta al pueblo, el pueblo saldrá a manifestarlo".Sobre la campaña y figura del presidente electo, Carlotto evaluó:Carlotto, sin embargo, animó a tener paciencia y "ver en esta etapa primaria con quién se rodea" Milei y "quiénes son los que lo van a seguir en sus locuras".La titular de Abuelas volvió a insistir en que es fundamental "el respeto por el derecho a votar, porque el país ha votado y lo eligió" y, en ese sentido, indicó: "Con ese respeto que merece una persona que ha sido elegida, hay ver qué hace y esto es nuestra obligación, estar permanentemente observando si lo que hace conviene o no al país y manifestarnos".Sin embargo, advirtió quePara Carlotto "han sido palabras, no pueden ni deben hacerlo porque el pueblo es el soberano y si lo votó le van a exigir lo que esperaban de él"., confió.Y completó: "Está la oposición y los que van a gobernar. Ellos saben, nos conocen. Que no nos ofendan, que no nos perturben porque nosotros tenemos una larguísima historia de lucha en la Argentina y en el mundo, y el mundo entero está mirando".