Javier Milei es el primer economista que accede a la Presidencia en la historia argentina

Foto: Julián Álvarez.

El mandatario electo, Javier Milei, será el primer economista profesional en la historia argentina que asumirá la Presidencia y conseguirá de esa forma alzarse con un logro por el queen 2007 y 2019.Recibido como licenciado en Economía en 1993 en la Universidad de Belgrano, Milei es también el, después de Mauricio Macri (ingeniero civil en la Universidad Católica Argentina, UCA).A lo largo de la historia argentina, hubo varios ministros de Economía y funcionarios del área que fueron o intentaron ser presidentes, pero -salvo Cavallo y Lavagna- ninguno contaba con título de economista, en parte por tratarse de unaEl primer ministro de Hacienda (tal su denominación hasta 1958) en acceder a la Presidencia fue Victorino de la Plaza, que tuvo a cargo la tarea en las presidencias de Nicolás Avellaneda y la primera de Julio A. Roca y secundó como vicepresidente a Roque Sáenz Peña, a quien sucedió tras su fallecimiento en 1914.El segundo y, hasta el momento, último, fue Roberto M. Ortiz, que se desempeñó como ministro de Hacienda de Agustín P. Justo, al que a su vez sucedió entre 1938 y 1942.En el listado de ministros de Economía que fueron candidatos presidenciales pero no pudieron ganar las elecciones figuran Álvaro Alsogaray, ministro con Arturo Frondizi y José M. Guido (también ocupó la cartera de Industria con Pedro E. Aramburu), quien se postuló para la primera magistratura en 1983 y 1989, además de los mencionados Cavallo y Lavagna.La nómina se completó ayer con Massa, con la particularidad que fue candidato antes y después de estar al frente del Palacio de Hacienda, respectivamente en 2015 y 2023., quien fuera secretario de Relaciones Económico-Sociales de Frondizi, y se ubicara en el cuarto puesto en las elecciones de 1983.De la Plaza y Ortiz fueron abogados, Alsogaray ingeniero militar y Frigerio no terminó la carrera de Derecho.Sin llegar a plasmar una candidatura, Antonio Cafiero (ministro de Comercio en la segunda Presidencia de Juan Domingo Perón y de Economía de María Estela Martínez de Perón) disputó la interna del Partido Justicialista en 1988, en la que perdió con Carlos Menem.Asimismo, dos ministros de Hacienda o Economía no pudieron ser presidentes, pero al menos obtuvieron la vicepresidencia: Salvador María del Carril (ministro de Bernardino Rivadavia y vicepresidente de Justo José de Urquiza) y Amado Boudou (ambas funciones en las dos presidencias de Cristina Fernández de Kirchner).y el decano de ese grupo es José María Dagnino Pastore (ministro de los dictadores Juan Carlos Onganía y Reynaldo Bignone), con la particularidad que cumplió 90 años el mismo día del balotaje.En orden de aparición, los otros 21 son Lorenzo Sigaut, Jesús Rodríguez, Cavallo (en dos ocasiones), Roque Fernández, José Luis Machinea, Ricardo López Murphy, Jorge Remes Lenicov, Lavagna, Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Boudou, Hernán Lorenzino, Axel Kicillof, Alfonso Prat Gay, Nicolás Dujovne, Hernán Lacunza, Martín Guzmán, Silvina Batakis y Massa.