Presidentes de la región y líderes mundiales saludaron a Milei por su nueva investidura

Milei se impuso el domingo por más del 55 por ciento de los votos contra el 44 del candidato del oficialismo / Foto: Camila Godoy

Presidentes latinoamericanos y líderes mundiales saludaron este lunes al presidente electo Javier Milei por su victoria en el balotaje sobre el candidato peronista Sergio Massa y abogaron por profundizar las relaciones bilaterales y los vínculos entre las regiones. Desde los países limítrofes con Argentina, los mandatarios eligieron la red social X, antes conocida como Twitter, para manifestar sus felicitaciones al jefe de Estado electo argentino , que se impuso el domingo por más del 55 por ciento de los votos contra el 44 del candidato del oficialismo.El presidente de Uruguay,, fue uno de los primeros en saludar al ganador de las elecciones argentinas en un mensaje en el que afirmó que "hay mucho para trabaja en conjunto" y para "mejorar" las "relaciones bilaterales".El presidente de Brasil,, también se sumó a los saludos a través de esa red social: "Deseo suerte y éxito al nuevo Gobierno. Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto. Brasil estará siempre disponible para trabajar junto a nuestros hermanos y hermanas argentinos".Su antecesor,, escribió a Milei: "Felicitaciones al pueblo argentino por su victoria con Javier Milei. La esperanza vuelve a brillar en Sudamérica".El presidente chileno,, expresó por su parte en X: "Hoy el pueblo argentino tuvo una jornada democrática para elegir a su Presidente por los próximos cuatro años. Saludo a Milei por su triunfo y a Massa por su digno reconocimiento de la derrota" y deseó "lo mejor al pueblo argentino"La presidenta peruana,, se sumó con un mensaje conciliador: "El Perú hace votos por el progreso y bienestar del pueblo argentino y expresa su cálida felicitación a Milei por su elección [...]. Al desearle el mayor de los éxitos en su gestión, renueva su compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación que unen a nuestros países".El mandatario paraguayosostuvo por su parte: "Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a Javier Milei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud!".El presidente ecuatorianomanifestó: "Los argentinos han elegido a @JMilei como su nuevo presidente en un proceso democrático. El Gobierno del Ecuador felicita al mandatario electo y le augura el mayor de los éxitos, para que pueda resolver los problemas acuciantes de su país y tomar las decisiones más adecuadas que mejoren la calidad de vida de los argentinos".La presidenta de Honduras,, felicitó también Milei y recordó que su país asumirá la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).El presidente colombiano,, fue el único que se manifestó con desagrado por el triunfo de Milei: "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", escribió.Desde Estados Unidos, en tanto, el ex presidente Donald Trump , de buena sintonía con Milei, escribió en su propia red social, Truth: "Make Argentina great again!" (¡Hagamos a Argentina grande otra vez!). El secretario de Estado de los EEUU, Antony Blinken, adhirió también : "Felicitamos a Javier Milei por su elección. Esperamos continuar nuestra cooperación bilateral basada en valores e intereses compartidos"El embajador de los Estados Unidos en la Argentina,, dijo que espera "trabajar con Milei y su gobierno en prioridades compartidas que beneficien a los pueblos de ambos países, incluyendo la protección de los derechos humanos y la democracia, el abordaje del cambio climático y la inversión en la clase media".La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, sumó su apoyo y dijo que espera trabajar con su administración en "un plan sólido para salvaguarda la estabilidad económica" de la Argentina.Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) también se hicieron eco del triunfo de Milei."Felicitaciones al nuevo presidente electo, Javier Milei, por su victoria. El pueblo de Argentina se ha manifestado en elecciones libres y democráticas", apuntó el titular del Consejo Europeo,, en un mensaje en la red X.El jefe de la diplomacia de la UE,, señaló en un comunicado que "Argentina es un actor global importante y la UE espera trabajar con la nueva administración para abordar los desafíos globales".En sus felicitaciones, el canciller israelí,, invitó a Milei visitar Israel para "fortalecer las relaciones" entre ambos países e "inaugurar" la embajada de Argentina en Jerusalén, una de las promesas del libertario durante su campaña electoral. China felicitó también a Milei a través de su portavoz y aseguró que quiere seguir trabajando con el país. China quiere "trabajar con la Argentina para proseguir la amistad" entre los dos países y para una "cooperación donde todos ganan". El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, saludó a Milei por su "convincente victoria" y dijo que apreciaba "su posición clara en apoyo de Ucrania.El primer ministro indio,, también sumó su apoyo. "Deseando trabajar estrechamente con usted para diversificar y expandir la relación estratégica India-Argentina".