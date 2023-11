Pedro Sánchez conformará "un gobierno feminista, sólido y solvente"

Foto: AFP

Hoy España está más fuerte que hace cinco años.



No nos conformamos.



Os presento un Gobierno feminista, sólido y solvente para que España siga avanzando cuatro años más.



Mi gratitud a las ministras y ministros que dejarán de formar parte del Gobierno de España. pic.twitter.com/qdTGEnxIQb — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 20, 2023

El equipo ministerial de Sumar va a dar lo mejor de si mismo para transformar nuestro país y mejorar la vida de la gente.



Sumar es la garantía de que el acuerdo de gobierno se cumpla íntegro. Es por ti. https://t.co/fgIixW6GkY — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 20, 2023

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hizo público el gabinete para su nuevo Gobierno de coalición con la izquierda, en el que mantiene a buena parte de los ministros actuales y da más poder a sus más cercanos colaboradores.Reelegido por el Congreso el jueves pasado gracias al apoyo de varios partidos regionales, entre ellos independentistas catalanes y vascos, el líder socialista de 51 años mantiene un Ejecutivo con 22 ministerios, de los cuales 12 estarán dirigidos por mujeres."Hoy España está más fuerte que hace cinco años. No nos conformamos. Os presento un Gobierno feminista, sólido y solvente para que España siga avanzando cuatro años más. Mi gratitud a las ministras y ministros que dejarán de formar parte del Gobierno de España", publicó Sánchez en sus redes., informó la agencia de noticias AFP.Entre las figuras de peso en el Ejecutivo que conservarán sus puestos están el ministro de Asuntos Exteriores,; la de Transición Ecológica,; la de Defensa,, y el de Interior,La ministra de Economía y vicepresidenta,, también es renovada, en espera de la decisión en diciembre sobre la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), a la que es candidata.El ministro de la Presidencia,, considerado mano derecha de Sánchez y uno de los protagonistas de las negociaciones con los partidos independentistas, sumará la cartera de Justicia a sus atribuciones.La ministra de Hacienda,, también del círculo íntimo de Sánchez, asciende al heredar una de las cuatro vicepresidencias del Ejecutivo.Entre las nuevas caras figuran personas cercanas a Yolanda Díaz, como, que asumirá Cultura, y, que dirigirá Salud.A diferencia del anterior, el nuevo gobierno no tendrá ningún ministro proveniente de Podemos, la formación de izquierda con la que gobernó en coalición Sánchez desde principios de 2020 hasta ahora, siempre con sonados enfrentamientos.Disminuido electoralmente, Podemos se integró en la plataforma Sumar, si bien puja por mantener su autonomía.El partido, que dispone de cinco diputados, llegó a amenazar el fin de semana con no dar su apoyo al nuevo gobierno si recibía un "veto" y no entraba al gobierno.El nuevo Gobierno echará a andar en un contexto de fuerte división en el país y de férrea oposición de la derecha a la decisión de Sánchez de amnistiar a los independentistas catalanes procesados por su responsabilidad en el intento de secesión de Cataluña en 2017.En una nueva protesta, 170.000 personas, según la delegación del Gobierno, se manifestaron el sábado en Madrid contra la amnistía, que debe empezar a ser tramitada en breve por el Parlamento español.