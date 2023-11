El festival de terror Buenos Aires Rojo Sangre llega con grandes propuestas

El Festival BARS desembarca en Buenos Aires con su edición 24 | Foto: FB Festival BARS

Con más de 60 películas llega una nueva edición del, el Festival Internacional de Cine de Terror, Fantástico y Bizarro, que se realizará entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre.El festival de cine fantástico más longevo de Latinoamérica, celebra 24 años de existencia y se llevará a cabo en el cine Multiplex Belgrano (Vuelta de Obligado 2238, CABA) y el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551).“El BARS siempre estuvo ahí para acompañar un cine de género que era sistemáticamente ignorado por el INCAA, los festivales, los productores, los críticos, la academia y la prensa”, define el programador de BARS, Pablo Sapere, en comunicación con Télam.y dar abrigo a un montón de directores que no tenían otro lugar donde estar”, completa.Además de estrenos, reposiciones argentinas, competencias, proyección de cásicos en 16 y 35 mm, habrá actividades especiales en el Centro Cultural San Martín, como un taller de actuación en cine de terror, presentaciones de libros, una muestra del ilustrador Flavio Greco Paglia y una retrospectiva de Demián Rugna, director de “Cuando acecha la maldad”, el éxito del género que se estrenó el 9 de noviembre.“El talento de Demián siempre estuvo ahí, ya se podía ver en "La última entrada", su primer corto”, cuenta Sapere. “El BARS fue un punto de encuentro de la lucha de realizadores como Rugna, Daniel De la Vega, Gonzalo Calzada, Fabián Forte, Gabriel Grieco, Nicanor Loreti, Pablo Parés y Javier Dimen, entre muchos otros”, enumera el programador.En la Competencia Internacional se verán la británica "The Moor" (Chris Cronin), las norteamericanas "Eight Eyes" (Austin Jennings) y B"irth/Rebirth" (Laura Moss), la canadiense "Daughter of the Sun" (Ryan Ward), la húngara "Zanox" (Benő Baranyi), la española "La mesita del comedor" (Caye Casas), la italiana "The Well" (Federico Zampaglione), la turca "The Funeral" (Orçun Behram) y las argentinas "Mar.ia" (Gabriel Grieco, Nic Loreti) y "Lava 2 - El nuevo Show del Narciso" (Ayar Blasco).Por su parte, la Competencia Iberoamericana incluye a la paraguaya "Lucette" (Mburucuya Fleitas y Oscar Ayala Paciello), la mexicana "Aztech" (F. Campos, J. Jasso, R. Ordoñez, G. Saúl Guerrero, F. Laresgoiti, J. Xavier Velasco, A. Molina, J. Malpica, U. Guzmán, L. Laborde), la chilena "Eros Thanatos" (Felipe Eluti), la venezolana "Despedida de solteras" (Alexmir Dordelly) y la española "Os reviento" (Kike Narcea).En la misma sección se programó la colombiana "La otra forma" (Diego Felipe Guzmán), la coproducción argentino, uruguaya, chilena y mexicana "Brujas ellas cruzarán el umbral" (R. Gomez, H. Florentin, C. Lasso, G. Diaz , M. Fabani, D. Araya) y las nacionales "Otra película maldita" (Alberto Fasce & Mario Varela) y "El juego de tu vida" (Fernando Martín Rojas).Este año, el BARS inaugura la Competencia Argentina, que incluye títulos como "Marisa y Gomoso" (Pablo Parés), "Lavandería Nancy Sport" (Agustín Gregori), "Los turistas, una temporada en el Infierno" (Gaby Smiths), "Dark Tales" (E. Massa, D. de la Vega, F. Colona, D. Noblon, F. Canovas), "Sigilos del bosque" (Llao Navarra), "No salgas" (Gonzalo Gimenez), "The Caregiver" (Ariel Luque) y "Ghost Project" (Federico Finkielstain).En esta edición el festival tendrá un foco el cine del lejano oriente, con películas como "Samurai Ninja Onimanji", la nueva producción del realizador japonés de culto Yoshihiro Nishimura ("Tokyo Gore Police", "Vampire Girl vs. Frankenstein Girl", "Helldriver"); la superproducción china "Creation of The Gods I: Kingdom of Storms" (Wuershan), y títulos del más reciente cine de terror, como "Malum" (Anthony DiBlasi) y "The mean one" (Steven LaMorte).Además, el 1 de diciembre se verá en carácter de pre-estreno "Viernes negro"(Thanksgiving), la nueva apuesta al slasher -subgénero que en general ubica como centro a un psicópata que asesina brutalmente a jóvenes-, del estadounidense Eli Roth.También entre las actividades especiales, se realizará la proyección de “El hombre de mimbre” (The Wicker Man, Robin Hardy, 1973), un clásico del cine de horror británico en el cementerio del barrio de Chacarita.