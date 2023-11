Se cumple un año de la muerte de Hebe de Bonafini, símbolo de los Derechos Humanos. Foto: Archivo

Todas las actividades de reconocimiento se realizarán en la semana del 4 de diciembre, día del nacimiento de Hebe.

Quién era Hebe, la referente de los Derechos Humanos

💙 En la semana de su cumpleaños, las Madres de Plaza de Mayo celebramos la vida, la lucha y el ejemplo de nuestra compañera eterna Hebe de Bonafini con actividades en nuestra Casa de las Madres, en Hipólito Yrigoyen 1584, Capital Federal. pic.twitter.com/GmSe6ZJXxK — Prensa Madres (@PrensaMadres) November 20, 2023

Hebe de Bonafini, en un fragmento de la serie "Madres de Plaza de Mayo. La historia", habla sobre la muerte, su lucha y el recuerdo de sus hijos. pic.twitter.com/3jtdKyeRH9 — Secretaría DDHH (@SDHArgentina) November 20, 2022

Madres de Plaza de Mayo recordaron este lunes a Hebe de Bonafini, cofundadora de la asociación y referente histórica del movimiento de derechos humanos argentino, en el primer aniversario de su fallecimiento. , no tendrá homenajes para conmemorar el día en que falleció, sino que todas las actividades de reconocimiento se realizarán en la semana del 4 de diciembre, día de su nacimiento.Por respeto a sus deseos,, sino que se celebrará el día de su nacimiento, el 4 de diciembre, con actividades para "celebrar la vida, la lucha y el ejemplo de nuestra compañera eterna Hebe de Bonafini".Las actividades comenzarán el jueves 30 de noviembre a las 17.30, con la inauguración de la muestra de pinturas de la artista plástica Mariali, llamada "Madre de la rebeldía", en la Casa de las Madres, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584 de la ciudad de Buenos Aires.El lunes 4 de diciembre a las 18.30, también, evento que contará con la presencia de la cantautora Teresa Parodi; los abogados Cristina Caamaño y Pablo Llonto; el periodista Carlos Polimeni e integrantes Madres de Plaza de Mayo.En tanto que, hecho con tierra de la Plaza de Mayo, del artista plástico Jorge "Coki" López y se proyectará el documental que da cuenta del proceso de creación de la obra.Madres de Plaza de Mayo pidió a los asistentes la donación de suecos de goma (tipo Crocs) para los niños de barrios populares.Bonafini tenía 93 años cuando falleció el 20 de noviembre de 2022. Cuatro días después, una multitud fue a despedirla en su "última" ronda en Plaza de Mayo, donde, un lugar emblemático de todas las luchas que la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo encaró en defensa de los derechos humanos desde 1977, en plena dictadura cívico militar.Protagonista de innumerables homenajes y premios en Argentina y en el mundo, poco antes de su internación había sido el eje de una muestra fotográfica sobre su vida titulada "Hebe de Bonafini, una madre rev/belada", realizada en el Centro Cultural Kirchner (CCK).La muestra está basada en una selección de fotos del libro "Los Caminos de la Vida", de Ulises Gorini, sobre de la historia de la titular de Madres de Plaza de Mayo y en la presentación la dirigente contó detalles desconocidos de su vida."Tuve a mis hijos que me enseñaron lo que es la política y yo me olvidé de quién era el día que ellos desaparecieron; nunca más pensé en mi", expresó en ese momento.se casó Humberto Bonafini, con quien tuvo tres hijos: Jorge Omar, Raúl Alfredo y María Alejandra.A comienzos de 1977 su hijo mayor Jorge Omar fue secuestrado y desaparecido en La Plata, y en diciembre de ese mismo año lo mismo le sucedió a su otro hijo, Raúl.Además, al año siguiente desapareció su nuera, María Elena Bugnone Cepeda, esposa de Jorge., luego del secuestro y desaparición de la primera titular Azucena Villaflor, entidad en la que se destacó por la lucha por los derechos humanos, contra la impunidad de los culpables de crímenes de lesa humanidad, junto a la reivindicación de la militancia revolucionaria de los detenidos desaparecidos y asesinados.Hebe no sólo reivindicó las luchas de sus propios hijos, sino queSiguió su lucha sola aún después de la muerte de su esposo, ocurrida en septiembre de 1982.Como titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, promovió el crecimiento de esa institución, impulsó la creación de un instituto universitario nacional, un periódico, una radio, una casa cultural y una librería, además de administran el centro cultural de las exESMA.Estos hitos coinciden con sus ideas de que los derechos humanos debían conjugarse con los derechos sociales.De la mano de esa concepción nunca ocultó sus preferencias políticas que quedaron expresadas en sus posiciones intransigentes ante las desigualdades.Luego de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia en 2003,Durante los más de 12 años de gobiernos kirchneristas, la asociación interrumpió sus históricas "marchas de la Resistencia" que protagonizaba cada año desde 1981.Con la muerte del expresidente Kirchner, el 27 de octubre de 2010, Bonafini declaró que había muerto un hijo de las Madres., entre ellos Fidel Castro, Lula da Silva, Hugo Chávez y Evo Morales.Bonafini, figura central de la recuperación democrática, también estuvo en las calles defendiendo de democracia durante los alzamientos carapintadas de contra los expresidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem,Junto a las Madres estuvo en la Plaza de Mayo en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 enfrentando la represión del gobierno del radical Fernando de la Rúa contra los manifestantes, donde hubo decenas de muertos.y otras políticas públicas impulsadas por los gobiernos kirchneristas.También se involucró en la construcción de viviendas sociales mediante el programa "Sueños Compartidos", que se vio empañado por las denuncias de defraudación al fisco, lo que la llevaron a romper su relación de años con Sergio Schoklender, uno de los acusados por la maniobra.Su preocupación social se mantuvo intacta a pesar de las difamaciones y maniobras en su contra., acción que realizaban las Madres sin que tuviera trascendencia pública, por decisión de ellas.Se enfrentó al gobierno de Mauricio Macri desde el primer día, cuando retomó las marchas de la Resistencia.En agosto de 2016, una multitud se congregó en las puertas de la Casa de las Madres cuando trascendió que podría ser detenida y llevada a la fuerza a declarar a los tribunales de Comodoro Py.Luego de haber mantenido una crítica y distante relación con Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el vínculo entre ambos cambió cuando fue consagrado Pontífice.quien lo visitó en el Vaticano en 2016.Desde el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el pasado 1 de septiembre, hizo varios llamamientos públicos para condenar a los culpables y proteger a la exmandataria, a quien había definido como "una hija".Como dijo la propia Hebe en un video difundido por la Asociación de Madres: "El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la Plaza porque hice lo que quise y dije lo que quise".