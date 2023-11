Carrió afirmó que JxC está "roto" y que la Coalición Cívica recupera "plena autonomía"

Luego del llamado “Pacto de Acassuso”, la Coalición Cívica había convocado a no votar por ninguna de las dos opciones. Foto: Archivo.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) está “rota” y que en ese contexto su partido recupera “plena autonomía” paraA través de un mensaje de audio que difundió a los medios de prensa una vez finalizado el balotaje que consagró a Javier Milei como nuevo Presidente, Carrió manifestó que “habiéndose roto la alianza JxC por voluntad ajena a la Coalición Cívica" ese espacio“No van a participar de ningún tipo de negociación. Su rol es reconstruir la República si ésta se ve amenazada”, indicó Carrió, quien desde un primer momento cuestionó el acercamiento del expresidente Mauricio Macri al presidente electo Javier Milei., en el cual tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich expresaron su respaldo a Milei rumbo al balotaje,en el balotaje de este domingo.“Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el balotaje, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad", expresó en ese momento en un comunicado la Coalición Cívica.Agregaron, en la previa de la segunda vuelta, que “en consecuencia no es ni con Massa, ni con Milei”.En declaraciones que efectuó luego de las elecciones generales del 22 de octubre, Carrió había ratificado la postura de neutralidad de su partido rumbo al balotaje, y había cuestionado a Milei al afirmar que “no vamos a dar un salto al vacío en la venta de órganos de los que violan los derechos humanos. No estamos de acuerdo con la venta de niños, todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".