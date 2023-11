Macri: "Con Milei comienza una época que nos da esperanza"

Foto: Florencia Downes.

La mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente eligiendo el cambio y rechazando la continuidad. Felicito a Javier Milei por representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos. Él supo escuchar la voz de los… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 20, 2023

El exmandatarioexpresó este domingo que con la elección de Javier Milei como presidente de la Nación", al tiempo que alertó que su Gobierno "necesitará apoyo, confianza y paciencia" y pidió a los argentinos "no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad"."No hay dudas de que hoy comienza una época", escribió Macri en su cuenta de la plataforma X, ex Twitter.Milei se impuso este domingo por la noche con el 55,72% de los votos sobre Massa, quien obtenía el 44,27%, cuando se habían escrutado el 98,93% de los sufragios, de acuerdo con cómputos oficiales del escrutinio provisorio.El exmandatario indicó que "la mayoría de los argentinos hoy se expresó de forma contundente" y felicitó a Milei por "representar con valentía la voluntad de avanzar y prosperar que vive en el corazón de los argentinos"."Él supo escuchar la voz de los jóvenes y el hartazgo de millones de personas postergadas y empobrecidas", agregó.El fundador del PRO, que entabló una alianza con Milei luego de que la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, perdiera las elecciones del 22 de octubre y quedara afuera del balotaje, resaltó que"Lo que vaya a pasar dependerá de su gestión y de la convicción que mantengamos los argentinos de no ceder ante la lucha que significará cambiar de verdad", apuntó.