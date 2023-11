Vitobello resaltó la "transparencia" de los comicios y los "controles cruzados" que la garantizan

Vitobello destacó "la transparencia del acto electoral" VER VIDEO

El secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, destacó este domingo la, aseguró que "la voluntad del pueblo argentino no ha sido alterada nunca en los 40 años de democracia" e informó que ni bien se tengan "resultados consolidados y representativos" serán transmitidos "inmediatamente a la población".Tras el cierre de los comicios, Vitobello confirmó en una conferencia de prensa brindada desde el centro de cómputos que hubo un 76 por ciento de concurrencia, pero advirtió que -como pasadas las 18 todavía había lugares del país donde había ciudadanos votando- "ese número se va a elevar".También destacó la "cantidad de controles cruzados" que permitieron brindar transparencia al comicio y agradeció a los distintos actores involucrados en el proceso electoral como a las autoridades y trabajadores de la Dirección Nacional Electoral (DINE), de la Cámara Nacional Electoral (CNE), del Correo Argentino, efectivos de fuerzas armadas y de seguridad, presidentes de mesa y fiscales de las distintas fuerzas políticas."Agradezco al pueblo argentino que concurrió en un porcentaje muy importante a emitir su voto en estos 40 años de democracia que estamos cumpliendo y sabiendo lo que ha costado acceder al sistema democrático", expresó también Vitobello.Asimismo, el secretario General de Presidencia señaló que a pesar de que"El sistema democrático es el mejor sistema que se ha inventado para resolver nuestros problemas, diferencias, conflictos y construir entre todos una sociedad más justa", sostuvo.En ese sentido, destacó que "hay una deuda que la democracia no tiene con el pueblo argentino" y es "la transparencia del acto electoral".", subrayó Vitobello.También explicó que cada fiscal de cada fuerza política tiene la trazabilidad del telegrama desde que sale del lugar de votación hasta que llega al lugar donde se hace el recuento de votos, en tiempo real, y definió que ello da "un control absoluto y definitivo".Respecto al horario en el que se conocerán los primeros resultados oficiales, el secretario General de Presidencia dijo que no es posible dar "una hora exacta" pero enfatizó que con "compromiso y responsabilidad cuando tengamos resultados consolidados y representativos, inmediatamente serán transmitidos a la población y a todo el periodismo".