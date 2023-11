León Gieco festeja sus 72 años con una ranchera en homenaje a Hamlet Lima Quintana

León Gieco prepara el segundo volumen de "Canciones para no morir" / Foto: Archivo.

Los músicos del álbum

El 15 de septiembre se cumplieron 100 años del nacimiento de Hamlet Lima Quintana / Foto: Archivo.

La trayectoria de Hamlet Lima Quinana

Artistas de notable trayectoria y del nuevo cancionero fueron convocados a participar en "Canciones para no morir" -el volumen 1 de este disco doble ya está disponible- con obras ya grabadas, algunas inéditas y otras especialmente registradas para esta oportunidad.El segundo volumen, con lanzamiento previsto para el 30 de noviembre contempla como "Pal Marito" dedicado a Mario Arnedo Gallo, poemas de Hamlet musicalizados por destacados músicos, con la participación de uno de sus hijos y nietos, entre otras juntadas y joyas del volumen 1.El poeta fue homenajeado en lo que va del centenario en Italia, España, México, Brasil y varias provincias de Argentina como el Festival de Cosquín y en dos oportunidades en la sala Centro Cultural Kirchner con la obra del "Diario del Regreso" con música de Oscar Cardozo Ocampo.En "Canciones para no morir" participan: Teresa Parodi junto al Coro de Sadaic y la dirección de Damián Sánchez, Víctor Heredia, Dúo Coplanacu, León Gieco, Peteco Carabajal, Mónica Abraham, Laura Albarracín, Chiqui Ledesma, Mery Murúa, Paola Bernal, Juan Iñaki y Lucrecia Rodrigo.También son de la partida Eli Fernández, Edith Rossetti, Julio Lacarra, Raly Barrionuevo, Gloria de la Vega, Josho González, Casiana Torres y Lucia Ceresani, Orozco Barrientos, Suna Rocha, Pancho Cabral, Cuarteto Karé, Nahuel Porcel, Rocio Toledo, Renzo Rodriguez, Felipe Lima en el recitado "Tranferencia" con Martin Lima en bandoneòn.Además se cederán interpretaciones grabadas en discos, en vivo y algunas inéditas: Litto Nebbia, Ricardo Mollo con "Mono" Izarrualde, Jaime Torres y Orquesta Sinfónica de Mendoza, Marián Farías Gómez, Liliana Herrero y Juan Falú, Lidia Barroso y Lucho Gonzàlez, Gabriel Senanes y Nancy Ocampo, Susanna Moncayo, Horacio Berdini con Oscar Alem, Enrique Llopis, Carlos Bergesio, Miguel Ángel Toledo, José Ceña, Mario Diaz.También reconocidos músicos y propuestas como Popi Spatocco, Samy Mielgo, Luis Gurevich, Daniel Homer, Raúl Cerviño, Joaquin Errandonea, Luis Chazarreta, Martín Lima, Manu Sija, Joel Tortul, Migue Rivaynera, Jorge Martínez y el Trio Revirado (Marcio Sánchez Facundo Estefanel y Martìn Lima) entre otros.El álbum doble y conceptual estará en todas las plataformas digitales y se da a conocimiento público en dos partes con motivo del centenario y antes de fin de año.Hamlet Lima Quintana nació en Morón en 1923 pero prefería declarar que era oriundo de la ciudad bonaerense de Saladillo, donde pasó buena parte de su infancia.Ejerció el oficio de músico y cantor entre 1940 y 1960, primero en la compañía de Ariel Ramírez y luego con los grupos Los musiqueros y Los mandingas.Integró el colectivo que fundó en 1963 -junto con Mercedes Sosa, Fabián Matus y Tito Francia-, que cuestionaba "el folclore de tarjeta postal" y apostaba por "una toma de conciencia" de los diferentes paisajes regionales.Zambas como "La amanecida" y "Zamba para no morir", entre otras sostenidas por sus textos, marcan un antes y después en el repertorio argentino y latinoamericano.A lo largo de su vida compuso más de 400 canciones entre las que se cuentan también "Triunfo de las salinas grandes", "Los pueblos de gesto antiguo", "Zamba del duraznillo" y "La amanecida, yo no me voy de la vida", entre otras, muchas de ellas junto a grandes músicos como Arnedo Gallo, Enrique Llopis, Oscar Alem, Emilio de la Peña.Ganó importantes premios y distinciones nacionales y latinoamericanos y realizó investigaciones sobre sus ancestros: los pueblos originarios, escribió una biografía -la única al momento- de Osvaldo Pugliese y en el último tiempo realizó "Diario del Regreso", sobre Ernesto Che Guevara junto a Jairo, Domingo Cura y Oscar Cardozo Ocampo.También escribió más de 30 libros de poemas y cuentos como "Mundo en el rostro", "El Octavo Pájaro", "Cuentos para no morir", "Documento de Identidad", "Sinfonía de la llanura" y "Milongueada por Pedro Coronel en Saladillo".Hamlet Lima Quintana falleció en la tarde del 21 de febrero de 2002 a los 78 años, víctima de un cáncer de pulmón.