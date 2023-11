Las principales autoridades de Catamarca votaron en el balotaje

El voto de Jalil. /Foto: Ariel Pacheco.

Las principales autoridades de Catamarca“Hoy es el día de la gente. Creo que hoy es muy importante escuchar lo que diga la gente”, dijo el gobernador Raúl Jalil luego de emitir su voto minutos después de la 9 en la Escuela N°198 Huayra Punco de la capital catamarqueña.A su vez, Jalil invitó a todos los ciudadanos a participar de la votación y aseguró queEn relación al desarrollo del proceso electoral, hizo hincapié en el trabajo de la militancia a lo largo de la campaña y las tres elecciones celebradas este año."Fue un desafío enfrentar estas tres elecciones. Quiero agradecer a todos los partidos políticos y a la ciudadanía porque llevamos a cabo tres elecciones sin incidentes y absoluto respeto democrático", destacó."Me quedaré aquí con los catamarqueños y catamarqueñas", señaló.Por su parte, la exgobernadora de Catamarca y actual senadora nacional (UxP), Lucía Corpacci, sostuvo minutos antes de emitir su sufragio que era un "día muy importante para todos"."Vengo con la esperanza de tener un resultado que sea valorar la democracia. Seguir adelante. Hoy es un día muy importante para todos, elegimos el país que queremos y confío en que va a andar todo bien”, manifestó.El presidente de la UCR de Catamarca y actual diputado provincial, Alfredo Marchioli, llamó "a la responsabilidad de cada fuerza política" y pidió "que no pongan dudas en los resultados, porque es lo peor que nos puede pasar en democracia".Por su parte,“Hemos detectado en distintos lugares la rotura de boletas, además de tachaduras del número de lista con marcadores. Le pedimos a la sociedad que trate de ver el voto y si detectan anomalías comunicarlas a los fiscales”, dijo Damián Brizuela en una conferencia de prensa en la sede del Partido Justicialista.“Lo más importante de todo es la convicción del votante, la elección del votante, y que por un artilugio eso no se confunda. Por eso rápidamente acudimos a la justicia federal para que se expida y determine que, en ese caso, los votos son válidos y que no se interrumpa de ningún modo el acto electoral”, explicó el otro apoderado de UxP en la provincia, Fernando Monguillot.a cargo del juez federal Miguel Ángel Contreras, por la rotura de boletas del candidato de ese espacio, Sergio Massa, en distintos establecimientos de la provincia.En las pasadas elecciones generales del 22 de octubre, Jalil (UxP) fue reelecto para el cargo, después de haber obtenido el 42,5 % de los votos, mientras que el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA), José Jalil Colomé, obtuvo el 18,4%.En la categoría presidente, el actual ministro de economía y candidato por Unión por la Patria, Sergio Massa, se impuso en la primera vuelta en la provincia, donde obtuvo el 39,4%, mientras que el economista Javier Milei (LLA) ocupó el segundo lugar, con 29,5 %.