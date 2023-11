Bullrich votó y anunció que harán una presentación judicial por boletas adulteradas VER VIDEO

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, emitió este domingo su voto en el predio de La Rural de Palermo, y anticipó quepor la aparición de boletas adulteradas de La Libertad Avanza.Bullrich aseguró que “en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y el interior, están apareciendo boletas sin el número, están apareciendo boletas con los números (de lista) cambiados, y están apareciendo boletas de las PASO”.En este sentido, la excandidata presidencial afirmó que “se está haciendo una presentación (ante la justicia electoral) para que se tome en cuenta algo fundamental, que es que se respete la voluntad popular,La exministra de Seguridad estimó que la gente no tiene por qué saber cuál es el número (de lista de la boleta electoral)” y se mostró confiada en que “esto se pueda corregir para cuando cierre el comicio y se abran los sobres”.Sobre el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei afirmó que “es el fin de un largo proceso, y desde una perspectiva personal""Hemos planteado la importancia de que la democracia continúe, se profundice, y es lo más importante que tenemos en este día, que la Argentina pueda tener un cambio que los argentinos merecemos”, remarcó.Respecto de si esta noche estará en el búnker donde esperará los resultados La Libertad Avanza, dijo que“Vamos a hablar durante toda la tarde, todavía no lo tengo decidido”, afirmó al ser consultada sobre dónde esperará los resultados.Asimismo, expresó que, y que están cubiertas el 100% de las mesas”.“Hay redundancia de fiscales, ha habido una respuesta muy importante de la ciudadanía para cuidar el voto”, remarcó.Sobre a qué hora se conocerán los resultados, manifestó que “no debería ser una jornada larga, porque son dos boletas y el conteo es muy fácil;Por último, ante una pregunta sobre cómo imagina la jornada de mañana dijo que espera “un día en que la gente tenga la esperanza que hace cuatro años no tiene”.