Río Negro transita una jornada electoral sin inconvenientes

foto Eugenia Neme

Hoy emití mi voto en la Escuela N° 321 de San Carlos de Bariloche. En este momento decisivo para nuestro país, cumplidos 40 años de democracia, todos los ciudadanos tenemos que ejercer nuestro derecho a elegir y participar en este proceso electoral.

#40añosdedemocracia pic.twitter.com/SFWwHEDFZb — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) November 19, 2023

Foto: Eugenia Neme

Foto: Eugenia Neme

🗳️ Ya voté en Cipolletti. Hoy es un día decisivo para la Argentina. Por eso les pido a todas las rionegrinas y rionegrinos, que vayan a votar confiados y esperanzados y elijan lo mejor para nuestro país. pic.twitter.com/OdC6A6M1AV — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 19, 2023

El balotaje entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), se desarrollaba esta tarde sin inconvenientes y con flujo tranquilo de ciudadanos que sufragan con sistema de voto parroquial en Río Negro, donde ya votaron las dos principales autoridades de gobierno y hay altas expectativas de participación para las próximas horas.Según la Justicia electoral, durante las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo en octubre, en Río Negro votaron 459.214 personas, lo que arrojó una participación del 77,70% y un 2,81% de votos en blanco.En la primera vuelta Massa consiguió 166.135 votos, lo que representa un 37,85%; Javier Milei, 148.037 (33,72%); Patricia Bullrich, 79.609 (18,13%), Juan Schiaretti, 27.482 (6,26%) y Myrian Bregman, 17.649 (4,02%).La gobernadora Arabela Carreras votó esta mañana en la Escuela N° 321 de San Carlos de Bariloche, y se mostró expectante con el nivel de participación de la ciudadanía en este balotaje en el que, remarcó, "se define el modelo de país que queremos"."Hoy se está tomando una decisión de fondo definiendo un modelo de país hacia el cual se va a encaminar la economía y la sociedad; estamos todos muy expectantes porque es un día importantísimo", agregó.Carreras afirmó que "cumplimos 40 años de democracia y tenemos oportunidad de reorientar nuestra realidad. Creo que todos los ciudadanos están hoy pensando qué modelo de país es el que quieren", indicó.Dijo que "es realmente alta la expectativa de participación de la gente en esta elección, porque tal vez muchas personas que no fueron a votar en una instancia anterior porque no sentían que la definición pasaba por su voto hoy lo van a hacer y eso es lo que esperamos"."Nuestra expectativa es que todos nos comprometamos, vayamos a votar y tomemos la decisión que corresponde", remarcó.La mandataria explicó que "es clave el resultado electoral porque como provincia estamos con muchos proyectos a nivel de desarrollo, de producción, de inversión pública".A su vez, el gobernador electo, Alberto Weretilneck, luego de votar en la escuela 165 de Cipolletti dijo que espera el resultado del balotaje "con bastante ansiedad, porque no es una elección más, hay mucho en juego, dos países totalmente distintos e incluso, dos futuros antagónicos".El titular del partido oficial Juntos Somos Río Negro (JSRN) dijo que confía en la sabiduría de los de los rionegrinos y los argentinos, para que "al final de la noche tener un nuevo gobierno que nos garantice la unidad nacional, la paz, la armonía y la convivencia pacífica entre todos los argentinos".Para el gobernador electo, la segunda vuelta "será muy reñida"."El balotaje es muy fino y todo es determinante, cuánta gente va a votar, el nivel de indecisión que había hace dos o tres días, y la participación de distintas provincias", sostuvo.Weretilneck dijo que espera "una Argentina de unidad, una Argentina de paz, una Argentina de armonía, una Argentina en la cual nos podamos sentar toda la dirigencia empresarial, gremial, política y poder acordar las medidas más importantes que el país necesita".Afirmó que "estamos ante dos propuestas totalmente antagónicas, hasta ahora no habíamos tenido nunca la posibilidad de tener que optar entre dos cosas tan fuertes, tan distintas, que tienen que ver mucho con un nuevo ordenamiento mundial también"."Es difícil el momento, es difícil la situación económica también, esto no hay que minimizarlo. Estamos a 40 años del regreso de la democracia y en estos 40 años hay muchas cosas que la democracia no ha resuelto todavía, hay un montón de elementos para tener en cuenta, cuando uno profundiza el porqué de estar en esta situación", apuntó.Finalmente dijo que "nosotros somos un Gobierno provincial, federal, autónomo, vamos a trabajar junto con la provincia hermana de Neuquén y seguramente con todas las provincias patagónicas para que la Patagonia sea escuchada como tiene que ser".