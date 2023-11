Ya votó el 32,5 % del electorado en Mendoza

Foto: Alfredo Ponce

El balotaje en la provincia de Mendoza para elegir presidente de la Nación entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa, y La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, transcurre "con tranquilidad" y al mediodía ya había votado el 32,5% , informaron fuentes de la junta electoral., destacó pasado el mediodía de este domingo en conferencia de prensa el juez federal con competencia electoral Pablo Quirós.El magistrado indicó que "en general los comicios se están desarrollando" muy bien" y que observó "un clima de paz y tranquilidad" tras realizar una recorrida por algunas escuelas.Aclaró que han recibido algunas comunicaciones en la Secretaría Electoral por parte apoderados de los partidos acerca de que "se han encontrado boletas dañadas" y añadió que hasta el momento no han recibido ninguna denuncia.Sin embargo, consignó que no hubo faltante de boletas y en las escuelas aún tiene las de contingencia.En la provincia cuyana(CNE).La jornada electoral comenzó a las 8 con 16 grados con tiempo bueno y se espera una mínima de 12°C y 31° de máxima.El gobernador Rodolfo Suarez (UCR) comentó que la jornada electoral transcurría "con normalidad" tras votar a las 9 en la Escuela Arístides Villanueva, de la Ciudad de Mendoza y admitió que decidió su voto "en del cuarto oscuro"."No lo tenía muy decidido (al voto), pero lo decidí en el cuarto oscuro. Hay un escenario de mucha incertidumbre en Argentina", expresó Suarez, por lo que argumentó que hace que sea una "decisión difícil", luego de la que fue su última votación como gobernador.Y destacó que "no hay que perder la esperanza de que, gane quien gane, haga lo mejor para los argentinos".Por su parte, Luis Petri, excandidato a vicepresidente en fórmula con Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio, se presentó como fiscal en su mesa de votación en una escuela del departamento de San Martín, a unos 40 kilómetros al este de la Ciudad de Mendoza."¡Arrancando la fiscalización de un día histórico! ¡A votar con libertad! ¡m Argentina Cambia!", señaló Petri en su cuenta de X (ex Twitter).Mercedes Llano, diputada electa, por La Libertad Avanza, quien votó en una escuela ubicada en Luján de Cuyo cerca de las 11.30, mencionó que la jornada a su entender tiene "un desarrollo tranquilo, con buena afluencia de votantes y normalidad" salvo "hechos puntuales" y destacó el "compromiso y entusiasmo" de sus fiscales.Por su parte, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, de Unión por la Patria, mencionó este mediodía tras emitir su voto en la localidad de Godoy Cruz adelantó que harán una denuncia en la Junta Electoral porque "hemos notado que hay mucha rotura y robo de boletas y dijo que van a pedir que los fiscales puedan entrar más seguido a reponer boletas.En las elecciones generales de octubre en Mendoza, según los datos del escrutinio definitivo, con casi un 76 % de participación electoral, el candidato más votado en la provincia fue Javier Milei, de La Libertad Avanza, con 475.272 de los sufragios, es decir, el 42,37% de los votos afirmativos.En segundo lugar se ubicó Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), con 289.533 sufragios (25,81%) y en el tercer escaño quedó Sergio Massa (Unión por la Patria), con 269.326 votos (24,01%).En el reparto de bancas, La Libertad Avanza consiguió tres de las cinco que estaban en juego en Mendoza para ingresar en la Cámara de Diputados de la Nación.Mendoza ya tuvo sus comicios provinciales el 24 de septiembre último, en los que el exgobernador y actual senador Alfredo Cornejo (UCR-JxC) ganó la gobernación al imponerse en las urnas con un 39 % de los votos y sacarle 10 puntos de ventaja a Unión Mendocina, de Omar De Marchi.Cornejo, que asumirá la gobernación en diciembre, encarará el período 2023-2027 y será su segundo mandato al frente de la provincia.