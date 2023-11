Ya votó más del 38% del padrón en Entre Ríos, un 9% más que el 22 de octubre

Foto: Hernan Saravia.

🇦🇷Seamos respetuosos de la democracia. Desde la recuperación democrática, las elecciones en Argentina han sido siempre impecables. Confiemos en el sistema democrático. Hoy se vota un país de odio o un país de unión nacional. Votamos por el orgullo de nuestra bandera. #Elecciones pic.twitter.com/b5JSaa0WVf — Gustavo Bordet (@bordet) November 19, 2023

Los datos de las generales

El 38,45% de de los 1.143.459 ciudadanos habilitados para emitir voto en el balotaje entre el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA), unde las generales.En un día soleado, la mayoría de las más de 600 escuelas dispuestas no registran inconvenientes y, según un relevamiento de esta agencia, se desarrolla una votación "rápida y fluida" en toda la provincia,Si bien no se registran lluvias ni tormentas,, más de 410 grupos familiares en Concordia, y cerca de 60 familias en Concepción del Uruguay.La secretaria de Justicia de Entre Ríos, Adriana Pérez, confió a Télam que se espera "", debido a que la sociedad entrerriana "tiene una historia de gran participación en las elecciones"."Hoy: uno con educación pública, gratuita y de calidad, donde se respetan los derechos de trabajadores, jubilados y niños, y con una mirada social de la economía", recalcó el actual gobernador, Gustavo Bordet.Al emitir su voto en la ciudad de Concordia, convocó a ser "" y rechazó a quienes "agitan fantasmas de fraude"."Las elecciones siempre han sido impecables en Argentina,", explicó y aseguró que algunos sectores avivan esa suposición "porque cuando pierden no quieren reconocer" la derrota.El gobernador entrerriano indicó que su posición es "donde se respeta la bandera argentina y nos sentimos orgullosos de ser de este país", y dijo que la solución a "".Por último, Bordet explicó que, acompañando a Massa.En las generales del pasado 22 de octubre,, seguido por Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (30%) y en tercer lugar quedó Milei (29,73%).Ese mismo día, el ex ministro de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, se convirtió en el nuevo gobernador de esa provincia con el 41,68% de los votos, seguido por el intendente de Paraná, Adán Bahl, que logró el 39,43%., que desde 1999 no perdía una elección a gobernador, y que ocupó el "sillón de Urquiza" durante 20 años.Desde La Libertad Avanza informaron a Télam que cuentan "con un muy buen sistema de fiscales y fiscales suplentes" en casi toda la provincia, que trabajará "".La provincia adhirió a la, en las ciudades de Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Chajarí y La Paz.Por otro lado, las oficinas del Registro Civil en toda Entre Ríos permanecerán abiertas hasta las 18 horas para poder retirar ejemplares de DNI.