En Salta, los comicios se realizan en una jornada calurosa

Foto: Cornu Engue

La jornada de balotaje se desarrollaba con normalidad en Salta, donde 1.095.057 electores componen el padrón electoral, y el gobernador Gustavo Sáenz consideró que la expectativa central es que sea una elección “limpia y transparente” y que, “gane quien gane”, tendrá que convocar a “un gobierno de unidad nacional”.El fiscal federal con competencia electoral en Salta, Ricardo Toranzos, informó a Télam que hasta el mediodía de este domingo la jornada se desarrollaba de manera “tranquila”, aunque en varias escuelas se denunciaron algunas irregularidades como la rotura de boletas.En Salta,, donde se registra en una jornada cálida, que comenzó con cielo algo nublado y cuya temperatura máxima en la ciudad de Salta está pronosticada en 31 grados para la tarde de este domingo.En los comicios generales de octubre, La Libertad Avanza obtuvo en Salta el 40,41% de los votos, mientras que UxP logró 37,17% y Juntos por el Cambio un 14,20%.“Tenemos muy buenas expectativas, pero la expectativa central es que sea una elección limpia, transparente, como se merecen los argentinos”, dijo Sáenz, al emitir su voto en el colegio 5080 “Dr. Manuel A. Castro", de la capital salteña, donde aseguró que están en juego “muchísimos derechos adquiridos”.El mandatario salteño consideró que “gane quien gane, tendrá que convocar a un gobierno de unidad nacional porque solo no va a solucionar los problemas del país”.“Tenemos una elección muy importante, Dios quiera que salga todo bien, que la gente vote en paz, que se termine ese odio y ese resentimiento que se vio en las redes sociales, muy fuerte, doloroso, y que a partir del lunes que nazca una nueva Argentina”, indicó.Luego, el gobernador pidió que, tras el balotaje, “los políticos nacionales se sienten de una vez por todas en una misma mesa, todos juntos, dejen de lado la soberbia, el orgullo, dejen de echarse la culpa y con humildad y grandeza se pongan a trabajar con los argentinos”.“Hoy vamos a terminar con tantas elecciones en este año y esperemos que a partir de ahora empecemos a revisar el sistema electoral del país”, sostuvo Sáenz, quien se expresó a favor de eliminar las PASO y evaluar “un sistema electoral único”.Este domingo a la mañana, los apoderados de Unión por la Patria (UxP) en Salta, la diputada nacional Pamela Calletti y Raúl Medina, denunciaron ante el Juzgado Federal 1 con competencia electoral “la existencia de graves maniobras delictuales tendientes a instalar un clima de fraude, con el objeto de infundir temor público y provocar desórdenes para desacreditar la transparencia de los comicios”.“Tales maniobras se realizan utilizando las redes sociales efectuando afirmaciones falsas y acusando infundadamente a autoridades públicas de cometer ilícitos”, dice la denuncia, que brinda dos links para constatar estas situaciones y pide que se tomen "las medidas legales correspondientes”.Sobre esto, Sáenz consideró que “evidentemente hay un planteo a nivel nacional sobre una estrategia electoral para instalar una situación de inestabilidad, de miedo y de un posible fraude”, y detalló que “hoy a primera hora” pidió a los apoderados de UxP que realicen esta presentación ante la justicia electoral por “un audio de una persona que no se identifica, que me involucra y dice un montón de barbaridades”.