Ya votó un 30% de los cordobeses

Foto: Laura Lescano

y, según datos extraoficiales de autoridades de mesas y fiscales, hasta el mediodía el promedio que concurrió a emitir el voto es cercano al 30%.Luego de haber sufragado después del mediodía, el gobernador Juan Schiaretti hizo una convocatoria a los votantes: "Le pido a todos los cordobeses y a todos los argentinos que vayan a votar, que ejerzan su derecho de elegir porque hoy es el momento donde vamos a decidir quién es el próximo Presidente".A la salida del Instituto Domingo Savio, ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba, el mandatario señaló además que "todas las elecciones presidente son importantes por las expectativas de lo que puede pasar en los próximos cuatro años".Y remarcó:Entre otros de los referentes políticos que ya votaron se destacaron la reelecta diputada nacional de UxP, Gabriela Estévez, quien lo hizo en una escuela de la localidad de Unquillo.Luego de emitir su sufragio, evocó cuando hace 40 años acompañó a sus bisabuelos inmigrantes cuando votaban por primera vez: "Es un recuerdo que me emociona", resaltó.Dijo que hoyEl senador nacional y excandidato a gobernador, Luis Juez, del espacio de Juntos por el Cambio (JxC), también votó esta mañana en un establecimiento educativo del barrio Alberdi de la capital cordobesa, y manifestó que espera que "la gente vote y que elija con tranquilidad al candidato" para los próximos cuatro años.Consideró muy importante que "al que te toque gobernar se dé cuenta que estamos viviendo momentos extremadamente complejos. Que la gente la está pasando mal y que las soluciones lleguen lo más rápido posible", no obstante consideró que "las decisiones que se tomen deben ser extremadamente prudentes".informó a la prensa el secretario electoral federal local Guillermo Fernández, y que no se notificaron situaciones relevantes en las 9.097 mesas están habilitadas para los 3.091.381 los votantes habilitados en la provincia.Una autoridad de mesa manifestó a Télam que una de las principales directivas es "supervisar con mayor frecuencia el cuarto oscuro" a los efectos de constatar que haya boletas de los dos espacios que compiten, Unión por la Patria (UxP) y La Libertad Avanza (LLA).Con un clima agradable, en donde durante la jornada se espera un máximo de 27 grados, hasta media mañana se percibió un moderado movimiento de votantes que con el transcurrir de las horas comenzó a incrementarse llegado al mediodía.En las elecciones generales del 22 de octubre en Córdoba, para la categoría presidencial,En las elecciones para gobernador, que se realizó el 25 de junio, se impuso la fórmula 'Schiarettista' Martín Llaryora-Myriam Prunotto (Hacemos Unidos por Córdoba - HUxC) por sobre el binomio Luis Juez-Marcos Carasso (JxC) que obtuvo el 41,85%.