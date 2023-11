Alicia Kirchner: "Cuanta mayor cantidad de gente venga a votar será mejor"

Alicia Kirchner votó en Santa Cruz. /Foto: Walter Díaz.

Al votar este domingo en Río Gallegos en el balotaje presidencial,a la par que consideró que cuanta mayor cantidad de ciudadanos voten será "mejor" porque "necesitamos siempre la expresión de nuestro pueblo".La también senadora nacional electa de Unión por la Patria (UxP) remarcó estar "muy feliz porque estamos viviendo nuevamente una jornada (cívica) en estos 40 años de democracia y de convivencia democrática".expresó la mandataria tras emitir su voto en la mesa 633 de la Escuela Primaria N° 1, a una cuadra de donde vota la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la mesa 619 del Colegio Ladvocat.de los cuales, cerca del mediodía, lo había hecho el 21,7%, según fuentes electorales consultadas por Télam.Al respecto, el ministro provincial de Seguridad, Luca Pratti, señaló a la prensa que el inicio de la jornada comicial había sido "de manera correcta" en todas las mesas habilitadas para tal fin."En todas las escuelas de la provincia se votó sin ninguna irregularidad. Estamos trabajando junto con el Comando Electoral, así que por ahora sin ninguna anomalía", afirmó Pratti más temprano.El funcionario provincial precisó queComo referente de UxP, Pratti aseguró la provisión suficiente de boletas, tal la responsabilidad que marcó la Justicia Electoral a cada uno de los espacios."En 40 años de democracia esta es una elección que marca un antes y un después", expresó y pidió al electorado "que piense en la Patria", tras votar en la misma escuela donde lo hizo la gobernadora., la fórmula de UxP Sergio Massa-Agustín Rossi obtuvo el 37,87% de los votos (65.062), mientras que la de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei-Victoria Villarruel cosechó 36,29% (62.350).La mandataria provincial aclaró que en Santa Cruz no está previsto constitucionalmente el traspaso de mando y que el 10 de diciembre jurará en la Cámara Alta del Congreso de la Nación, por lo que no estará presente para la asunción de Claudio Vidal como gobernador electo de Por Santa Cruz."En Santa Cruz no hay traspaso de mando según nuestra Constitución y lamentablemente no lo puedo acompañar a Claudio porque asumimos el mismo día", dijo.Kirchner afirmó queEl vicegobernador electo de Santa Cruz, Fabián Leguizamón, estimó que el escrutinio de esta elección debería ser muy rápido "al ser dos opciones", a diferencia de lo que ocurre en la provincia en cada elección por la ley de lemas "que tampoco va a existir más", aseveró luego de emitir su voto en la mesa 705 dispuesta en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).Consultado por Télam, Leguizamón pidió a los santacruceños que mantengan "intacta la esperanza" y prometió "transparencia en los actos del próximo gobierno" provincial.