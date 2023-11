Organismos de derechos humanos: "Hay genocidas que salen a votar por su impunidad"

"Los mismos que mantienen los pactos de silencio que nos impiden acceder a la verdad sobre los miles de cuerpos desaparecidos y sobre los nietos y nietas que siguen bajo el delito de la apropiación"

Organismos deen el marco del balotaje que se desarrolla entre los candidatos presidenciales de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, y La Libertad Avanza, (LLA), Javier MIlei.se titula el texto que remarca "no son vecinos" y fue difundido por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora; Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas e H.I.J.O.S Capital."A 40 años de recuperada la democracia, muchos de nuestros familiares figuran en los padrones como ausentes por desaparición forzada. En los mismos padrones figuran sus desaparecedores, algunos de los cuales ya manifestaron que", puntualizaron.Del mismo modo, las agrupaciones señalaron que "en los últimos días supimos por la prensa que, sin antecedentes que conozcamos en esta cantidad, varios genocidas con el beneficio del arresto domiciliario pidieron autorización para salir a votar, derecho que no cuestionamos como tal" y advirtieron que ""."Los mismos que mantienen los pactos de silencio que nos impiden acceder a la verdad sobre los miles de cuerpos desaparecidos y sobre los nietos y nietas que siguen bajo el delito de la apropiación", remarcaron.Los organismos dijeron también que esas personas "desplegados por todo el país. Son quienes secuestraron, torturaron, robaron bebés, violaron, asesinaron, tiraron gente viva de los vuelos de la muerte… Son asesinos de nuestro pueblo. Los mismos que integraron un golpe de Estado para instalar la miseria planificada", precisaron.Por este motivo, las agrupaciones de derechos humanos remarcaron que este domingo "hay genocidas votando en las escuelas".. Salen a votar por los candidatos que defienden los crímenes que cometieron. Hasta eso les garantiza nuestra democracia", analizaron.Además, pidieron a la sociedad que "seamos conscientes: no son vecinos, son genocidas votando por la única opción que reivindica y no condena sus crímenes".