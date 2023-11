En provincia de Buenos Aires, la votación transcurre "a buen ritmo"

Foto: Eva Cabrera

comenzaron pasadas las 8, en comicios en los que se elegirá presidente, en el distrito más populoso de la Argentina en cantidad de votantes, transcurrían hasta el mediodía con, informaron desde el Juzgado Federal N°1 con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires.Unos, y elegir al próximo presidente en 38.074 mesas ubicadas en 6.144 escuelas, en los 135 municipios.La provincia de Buenos Aires es el distrito que cuenta con el 37% del total de los votos del país y por eso es decisiva para los resultados de la elección nacional.“La ciudadanía está asistiendo a un buen ritmo y con tranquilidad a los locales de votación, y que no se reportaron problemas por ausencia de autoridades de mesa”, indicaron desde el Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires.La atención de más de un tercio del padrón nacional está puesta en la elección del candidato para la presidencia, luego de que, Axel Kicillof lograra en las elecciones generales obtener un triunfo por sobre la oposición que le otorgó un nuevo mandato frente al Ejecutivo bonaerense., en la provincia de Buenos AiresA nivel nacional, Massa alcanzó los 9.853.492 votos, por lo que casi el 44% de ese caudal de apoyo lo consiguió en territorio bonaerense.En tanto, para Milei, la provincia representó el 32,2% de sus 8.034.990 votos obtenidos en la suma de todo el país.dijo este domingo que la clave es votar " pensando en el futuro y en los demás", y subrayó que el sistema electoral es "inviolable, robusto y no falla", luego de emitir su voto en un colegio de la ciudad de La Plata cerca de las 10.30 de la mañana."El sufragio es una expresión de solidaridad con las generaciones venideras y las mayores", señaló el gobernador a la prensa tras sufragar en la Escuela Superior de Sanidad "Floreal Ferrara" de la capital bonaerense.Al referirse a la transparencia del sistema electoral argentino ante las presuntas irregularidades alertadas por apoderados de La Libertad Avanza (LLA), el espacio que encabeza, el mandatario enfatizó en que las elecciones en el país se desarrollan con un mecanismo "robusto y que no falla".En tanto, el diputado nacional y titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires,, fue uno de los primeros en votar antes de las 9, pidió que la jornada se viva "con alegría, en paz y sin provocaciones", y afirmó que "hay que aceptar lo que vote la sociedad", tras emitir su voto en la localidad bonaerense de Tolosa.El legislador nacional sostuvo que espera que estos comicios de segunda vuelta transcurran "en paz con alegría, y sin provocaciones" y que "los votos se van a contar cómo se hace desde el 1983", cuando se recuperó la democracia.A su turno, la excandidata a gobernadora bonaerense por la La Libertad Avanza (LLA),, votó en la Escuela 10 de La Plata y afirmó que "a partir de mañana sueño con un país que tenga igualdad de oportunidades en serio y para todos"."Sueño, como mamá muy posesiva que soy, con un país donde mis hijos elijan quedarse a vivir acá", expresó tras votar pasadas las 11. Sobre la jornada de votación, opinó que "se votó muy rápido". "Por suerte se está desarrollando una jornada muy democrática, no hay irregularidades, todo marcha con absoluta normalidad”, aseveró.Por su lado, el intendente reelecto de Ensenada,votó en la Escuela 6 y llamó a sufragar por las políticas públicas. “Hoy todos los ensenadenses van a votar en una jornada democrática, y en paz como venimos haciendo, espero que vivamos una fiesta democrática eligiendo quien va a hacer el presidente de los argentinos”, dijo a los medios.Previamente, el intendente reelecto de Berisso,, tras votar en la Escuela 701 enfatizó en la idea de construir” la unidad de la región” con La Plata y Ensenada.