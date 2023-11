Lousteau: "No está bueno, con los problemas que tenemos, dudar del sistema electoral"

Lousteau rechazó denuncias contra el sistema electoral, al que calificó de “robusto” VER VIDEO

El senador nacional por el radicalismo Martín Lousteau votó este domingo en el barrio porteño de Palermo, donde dijo esperar que la jornada de balotaje "transcurra con tranquilidad" y aseguró que "no está bueno, con los problemas que tenemos, dudar del sistema electoral"."No está bueno, con los problemas que tenemos, dudar del sistema electoral", advirtió Lousteau luego de sufragar en la escuela San Francisco Javier del barrio porteño de Palermo, en alusión a las denuncias realizadas por La Libertad Avanza (LLA) en los últimos días y aseguró que el sistema electoral es "robusto".Asimismo, expresó que espera que la jornada "transcurra con tranquilidad" y afirmó esperar que "gane quien gane los resultados no sean puestos en duda, porque eso sería erosionar a la democracia"."A mi me ha tocado ganar y perder. Lo importante es que honremos el resultado", dijo el exministro de Economía y recordó que en Argentina perdieron "por pocos puntos oficialismos nacionales y provinciales y eso no generó problemas: Tenemos un sistema robusto, que todos saben como funciona y que todos pueden actuar en consecuencia para controlar como corresponde".Respecto de la jornada de hoy, estimó: "No creo que los que ya votaron a uno cambien de opinión, sino de los otros. Veremos cómo es el comportamiento".