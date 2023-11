Los argentinos en el exterior votan con "fluidez" y "gran expectativa"

Roma. Foto: Gentileza embajada.

Los ciudadanos argentinos que residen en el exterior votaban hoy con "fluidez" y "gran expectativa" en el marco del balotaje que disputan el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, según dijeron fuentes diplomáticas.Un total deque residen en el exterior están habilitados para votar en la segunda vuelta., y las autoridades estiman que es probable que ese número aumente en esta jornada.Desde Italia, la cónsul general en Roma, Marina Mantecon Fumado, sostuvo en declaraciones a Télam que "desde que comenzó la jornada, a las 8 de la mañana, tuvimos una fluida concurrencia a las urnas, con un clima festivo y con tranquilidad, en esta fecha tan importante para todos los argentinos donde además se celebra 40 años de democracia ininterrumpida"."Para nosotros es muy importante que la gente pueda venir y ejercer su voto como lo garantiza la Constitución argentina. Tenemos un padrón habilitado de unos 9.878 ciudadanos argentinos. En general, la concurrencia es de un 10 por ciento de ese padrón. Estamos esperando que vengan a sufragar unas 900 personas", señaló la representante diplomática.Mantecón Fumado contó además que el Consulado argentino en Milán "tiene unos 14 mil inscriptos y en toda Italia hay unos 23 mil ciudadanos argentinos habilitados para votar"."Estamos esperando con los brazos abiertos a todos los argentinos para apoyarlos y asistirlos. Agradecemos muy especialmente a los presidentes de mesa, a los fiscales y ojalá tengamos una buena jornada electoral", añadió.En tanto, la embajada argentina en Madrid recordó hoy que "los ciudadanos argentinos que figuren en el padrón electoral deben cumplir su deber cívico de forma presencial", y aclaró que "no se puede" sufragar por correo.Fuentes de Cancillería recordaron que las personas que figuren en el padrón electoral para votar en Argentina, y que en el día de los comicios se encuentren en el exterior, tanto en carácter de turistas como de residentes, deberán justificar la no emisión del voto a partir del día siguiente a las elecciones y dentro de un plazo máximo de 60 días presentando la documentación que acredite que el día de la elección no se encontraban en el país.Además, la justificación se puede realizar de manera online ingresando al "Registro de Infractores al Deber de Votar" ( https://infractores.padron.gob.ar/ ).También es posible realizarla de manera presencial en el Consulado argentino más cercano si la persona permanece en el exterior; o bien una vez de regreso en Argentina en la Secretaría Electoral que corresponda a su domicilio o en la Cámara Electoral, sita en la Avenida Leandro N. Alem, 232 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En tanto, la Cancillería argentina dispuso -al igual que en la primera vuelta- la suspensión del voto en Israel y en Ucrania debido a los conflictos bélicos que se desarrollan en esos países.