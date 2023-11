Máximo Kirchner votó y pidió que la jornada transcurra con "alegría" y "sin provocaciones"

Foto: captura video.

#EleccionesArgentina2023 🗳️ #Balotaje El diputado nacional por Unión por la Patria, Máximo Kirchner, votó en la escuela N°50, de Tolosa pic.twitter.com/KAX3yPjChe — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 19, 2023

El diputado nacional y titular del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, pidió que la jornada electoral de balotaje presidencial que se desarrolla este domingo se viva, y afirmó que, tras emitir su voto en la Escuela número 50 de la localidad bonaerense de Tolosa."Lo vivo con mucha esperanza y ganas. Elegimos un Presidente cada cuatro años y eso no es poca cosa. Sobre todo en una situación compleja a nivel mundial y que repercute en el país. Pero venimos a votar con convicción", señaló Máximo Kirchner al dialogar con los medios de prensa tras cumplir con su deber cívico.El legislador nacional sostuvo que espera que este comicio de segunda vuelta transcurra "en paz con alegría, y sin provocaciones" y que "los votos se van a contar como se hace desde el 1983", cuando se recuperó la democracia."Con este sistema electoral y democrático han ganado todas las fuerza políticas. Creo en un país en el cual las armas no se vendan libremente. Tenemos que tratar de no sumar violencia a las situaciones complicadas que vemos a diario".Al ser consultado sobre posibles denuncias de fraude, el titular del PJ bonaerense recordó que "en el 2017 estuvimos 20 días esperando mientras gobernaba (el expresidente Mauricio) Macri para que nos dijeran que en las PASO había ganado (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner)" .Sobre la situación en el Congreso, Kirchner señaló que "habrá que construir mayorías, hay que discutir como se hizo siempre, y eso ha sucedido siempre"."Soy de los que cree que hay que ir a votar. Cuanto más gente lo haga, mejor. Los militantes queremos que la gente se exprese. Es bueno elegir y más en este día. Las opciones están muy claras", fundamentó.Sobre el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, el diputado nacional lo describió como "una persona muy estable y tranquila" y aseguró que conoce "desde hace 20 años" al actual ministro de Economía."Necesitamos tener una buena gestión de acá en adelante porque es un mundo complejo. El país precisa alguien con una gran capacidad de trabajo y que sepa de que se trata gobernar. Si Massa es presidente tendrá que armar un gobierno con quienes el considere mejores. Eso es un Gobierno de unidad nacional", completó.