Un hito: primer traslado con oxigenación por membrana extracorpórea en un hospital público

El Hospital Garrahan, a la vanguardia en salud pública infantil. Foto: Prensa.

Foto: Victoria Gesualdi.

El Hospital Garrahan concretó el primer operativo de traslado con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) realizado por un hospital público pediátrico a un niño de 14 años, que luego fue trasplantado del corazón con éxito, informó este sábado el centro de salud.Benjamín es un chico de 14 años que fue diagnosticado hace dos meses con miocardiopatía dilatada, una enfermedad grave del corazón con riesgo de vida, que le causó una falla cardíaca y provocó que ingresara en lista de espera en emergencia nacional del Incucai para recibir un trasplante."La miocardiopatía es una enfermedad del músculo cardíaco que hace que al corazón le cueste bombear la sangre al resto del cuerpo. Hay descritas cinco formas de miocardiopatías, las más comunes son la restrictiva, la hipertrófica y la dilatada", expresó a Télam, Patricia Bellani, directora asociada de Atención Pediátrica del Hospital Garrahan.En el caso de Benjamín, los médicos diagnosticaron una miocardiopatía dilatada, que es cuando el músculo cardíaco se vuelve débil, alargado y no puede contraerse correctamente, motivo por el cual no puede distribuir de forma adecuada la sangre a todos los órganos y tejidos.Si bien las miocardiopatías son más habituales en los adultos, también afectan a bebés, niños y adolescentes, donde uno de cada cien mil niños puede tener un diagnóstico de miocardiopatía, según la especialista.El pasado 28 de septiembre recibieron el pedido de derivación al Hospital Garrahan de Benjamín, donde tanto el equipo que solicitaba la derivación y el equipo de terapia intensiva cardiovascular consideraron que tenía indicación de ingresar en el procedimiento de ECMO."La oxigenación por membrana extracorpórea lo que hace es bombear la sangre afuera del cuerpo, esta sangre pasa por una membrana que la oxigena y luego vuelve a reingresar al cuerpo, permitiendo que el corazón y los pulmones 'descansen' y se curen", indicó Bellani.Y señaló que este procedimiento "no trata ni cura las enfermedades" aunque "puede ayudar cuando el cuerpo temporalmente no puede proveer a los tejidos con suficiente oxígeno".El operativo se inició en el centro asistencial donde estaba internado Benjamín, los terapistas cardiovasculares, técnicos en ECMO, enfermeras, instrumentadoras, cirujano cardiovascular y el chofer trabajaron durante seis horas para poner en condiciones el traslado."Es un procedimiento que toma su tiempo debido a su complejidad. Una vez que lograron estabilizar al adolescente con la bomba de circulación extracorpórea colocada, fueron al hospital Garrahan para continuar con el tratamiento", agregó.Una vez realizado el traslado, Benjamín recibió un corazón, luego de una semana y fue trasplantado con éxito."Benja era un nene sano", explica su madre en un video compartido por el centro pediátrico en su cuenta de Instagram, y continua: "Jugaba en dos clubes, uno de barrio en Soldati, y otro en las inferiores de Huracán, también hacía natación. Era un nene muy deportista"."Benja estaba en una situación crítica", explica, pero "hoy tengo a mi hijo riéndose y jugando" por lo que "le agradezco mucho al hospital público y a la salud pública, y espero que sirva mi experiencia personal para todas las personas que están pasando por la misma situación".Por su parte, el Hospital Garrahan agradeció a "la fuerza solidaria de la donación de órganos y a la tarea de un equipo multidisciplinario de profesionales y técnicos"."Hoy Benja continúa su recuperación en el hospital junto a su familia y a todo el equipo de salud que lo acompaña. Eso es posible gracias a un sistema de salud público y a un hospital de alta complejidad que brinda acceso, sostiene y cuida a todos los niños, niñas y adolescentes que lo necesitan", agregó el centro pediátrico.En tanto, Bellani señaló que "es la primera vez que se realiza un traslado en ECMO de un paciente pediátrico por un hospital público" lo que tiene "amplias implicancias" ya que hasta el momento este tipo de traslados sólo podían ser posibles de manera privada.La especialista apuntó que pacientes con prepaga y determinadas obras sociales podían acceder a este tipo de traslados, y que en pacientes pediátricos con ECMO los traslados sólo se realizaban por empresas o instituciones privadas."Nos llena de orgullo que hayamos podido hacer el primer operativo. El Hospital Garrahan tiene amplia experiencia en ECMO, tanto pediátrico como neonatal, que se realiza desde el año 2006. Fue un paso muy importante que pudimos dar", señaló.La colocación, instalación y el cuidado en pacientes con ECMO es "sumamente complejo" y requiere "de mucho personal de manera permanente al lado del paciente" y "altísimos recursos y tecnología como la que tiene el hospital".Por último, apuntó que "gracias a un Estado comprometido con la salud pública que considera que el tratamiento de estos pacientes gravemente enfermos debe ser dado con equidad" estos procedimientos pueden llevarse a cabo para que "todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país puedan recibir tratamientos de alta complejidad".