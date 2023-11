Regina Glazer, la pianista de 92 años debuta con una canción de amor de su adolescencia

La pianista Regina Glazer/ Foto: Prensa

A sus 92 años, la pianista Regina Glazer debutó con, una canción que compuso hace casi ocho décadas para su amor de la adolescencia y que pronto, en ocasión del próximo Día de la Música, llegará al público general con la colaboración de la cantante Marina Wil.Glazer, un, se aventuró también al ponerle voz a esta obra que une generaciones, historias de vida y amor por la música, y que tendrá su desembarco con unTodo comenzó cuando Regina conoció a Marina Wil -quien trabajó con reconocidos artistas del rubro, como Fito Páez, Ismael Serrano y Los Auténticos Decadentes- durante una actividad terapéutica en la residencia para personas mayores LeDor VaDor, en el barrio porteño de Chacarita: fascinada por su voz, la protagonista de este relato decidió ir luego a un concierto de la vocalista, donde se acercó a ella para ponerse en contacto.Profundas y largas conversaciones de por medio sobre sus gustos musicales y sus recorridos, ambas mujeres entablaron una amistad que hoy en día dio lugar a esta grabación, llevada a cabo entre julio y agosto de este año en los estudios Doctor F -con la producción de Pablo López Ruiz- que contó con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de Talentos y personal del hogar: "Cuando Regina me contó la historia, no lo dudé ni un segundo", contó Wil en declaraciones a la prensa.Según contaron representantes de la fundación y la residencia mencionadas, "Luz de amor" se remonta a 1946, cuando Regina era una adolescente enamorada que recién empezaba un noviazgo con su vecino, Adolfo, a pesar del descontento de sus propios padres, quienes no aprobaban la relación.Sin embargo, a contramano del mandato familiar, la jovencita decidió grabar lo que había creado en un disco de pasta: "Lo ponía junto a la ventana para que él pudiera escucharla al pasar. Lo pasaba tantas veces que mis padres no lo podían creer", recordó por su parte la autora de la canción, cuyo refugio en el piano la llevó a dedicarse a ser profesora de música en su adultez.A través del arte y el sentimiento fue que ese amor creció pese a las adversidades, y el vínculo entre Regina y Adolfo eventualmente se transformó en un matrimonio que compartieron durante 67 años de sus vidas, acompañado por aquella canción adolescente que los había unido tanto tiempo atrás."Luz de amor" tendrá su lanzamiento el próximo 22 de noviembre,, patrona de las y los creadores de este arte.