Martínez, Romero y Lo Celso podrán ingresar a Brasil tras escándalo de 2021 por el Covid

Emiliano Martínez / Foto: Alfredo Luna

Giovanni Lo Celso / Foto: AFP.

Los futbolistas argentinos, quienes fueron acusados de haber incumplido la cuarentena contra la Covid-19 en 2021 en San Pablo,en el estadio Maracaná, informó este sábado la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)."La entrada de los jugadores en 2021 fue objeto de acciones por parte de Anvisa debido a la falta de cumplimiento de las normas sanitarias para la entrada en el país que estaban en vigor en ese momento. En el contexto epidemiológico actual, no existe impedimento para que jugadores argentinos ingresen a Brasil", dice un comunicado de Anvisa enviado a Télam.por las Eliminatorias Sudamericanas de Qatar 2022 cuando transcurrían cinco minutos en el estadio de Corinthians, en San PabloAgentes de la Anvisa con la Policía Federal ingresaron al campo de juego para retirar a los jugadores que en ese momento jugaban en el Reino Unido, ya que una regla brasileña indicaba que no podían entrar a Brasil sin hacer cuarentena.Los involucrados fueron Martínez, Romero y Lo Celso y Emiliano Buendía, el único que actualmente no forma parte del seleccionado campeón del mundo.Pese al escándalo por la acusación contra Argentina, de que violó las normas epidemiológicas de Brasil al fraguar el ingreso de los cuatro jugadores que habían embarcado en Londres,"A partir del 21 de mayo de 2023, ya no existen restricciones sanitarias relacionadas con la Covid-19 para el ingreso de viajeros a Brasil. Con el fin de la emergencia sanitaria de importancia internacional anunciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Brasil ya no exige la presentación de vacunas o pruebas para la entrada en el país", dice el comunicado de Anvisa.En 2021, Brasil estaba en medio de una severa disputa interna entre Anvisa y el presidente, quien negaba la gravedad de la pandemia pero aceptó que la agencia reguladora colocara restricciones aeroportuarias para el flujo de extranjeros.Los cuatro argentinos involucrados, que incumplieron la cuarentena contra la propagación del coronavirus, no fueron investigados ni tampoco deportados aunque debieron firmar una declaración sobre la versión de los hechos ante la Policía Federal, que los había acusado de mentir en la declaracion migratoria sobre el destino original del viaje.En aquella época, Anvisa informó que intentó impedir en todo momento que los cuatro argentinos dejaran el hotel y al estadio Neoquímica Arena, de Corinthians.Un comunicado de 2021 de Anvisa indicó que el ente regulador recomendó, en una reuníon con la AFA, CBF y Conmebol, la cuarentena de los cuatro jugadores argentinos, al confirmarse que proporcionaron información falsa y inequívocamente incumplieron la Ordenanza Interministerial n° 655, de 2021, que establecía que los viajeros extranjeros que hubieran pasado el Reino Unido, Sudáfrica e India en los 14 días previos, tenían prohibido ingresar a Brasil.