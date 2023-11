El padre de Lucas González creará una fundación en su nombre

Foto Daniel Davobe.

"La fundación es mi proyecto, mi sueño, lo que le daría sentido a mi vida nuevamente sacando a los chicos de la calle, donde hay menos probabilidades de que se metan en la droga y que puedan estudiar" Héctor "Peca" González

Héctor "Peca" González, papá de Lucas: "Nunca terminé de hacer mi duelo" / Foto: Nacho Sánchez.

Los agentes de la Policía porteña condenados por el crimen de Lucas

"Por primera vez la Argentina logra una sentencia de violencia institucional con odio racial. Hoy en día cuando algunos hablan de 'superioridad estética' dicha sentencia es una clara advertencia a esos pensamientos. Todos somos iguales ante la ley" Gregorio Dalbón

Foto: Pepe Mateos.

"A Lucas lo mataron por marrón, por su color de piel, esto no puede pasar nunca más" Gregorio Dalbón

Foto: Nacho Sánchez.

El crimen de Lucas González

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos por la Policía de la Ciudad el 17 de noviembre de 2021.

El padre de Lucas González, el adolescente de 17 años asesinado a tiros por tres agentes de la Policía de la Ciudad condenados a prisión perpetua junto a otros nueve efectivos que recibieron distintas penas por encubrimiento, afirmó a dos años del crimen que "nunca" terminó de hacer el duelo y que proyecta homenajear a su hijo con la creación de una fundación con su nombre con la que aseguró que su vida "volvería a tener sentido".Héctor "Peca" González, papá de Lucas, aseguró que junto a su familia viven "días muy difíciles", porque hace dos años estaban "perdiendo lo más valioso que Dios" les pudo dar.Acompañando a su esposa, y a sus otros dos hijos, "Peca" volvió a trabajar como repartidor luego de que le dieran el alta psiquiátrica y psicológica., se sinceró, mientras que contó sus proyectos, que incluyen un memorial en uno de los lugares preferidos por Lucas y una fundación destinada a los chicos de su barrio."Estuve reunido con-secretario de Derechos Humanos de la Nación- y me prometió un reconocimiento tras el fallo que condenó a los policías por violencia institucional y odio racial.", expresó.El memorial será emplazado en un sector del, donde se unen las localidades de Florencio Varela, Berazategui y Quilmes."Allí Lucas se juntaba con su hermana y amigos los domingos para tomar mate, jugar y charlar. Era uno de los lugares más importantes para él", recordó su padre."Peca" adelantó también que tiene como proyecto la, con la cual buscará "darle un plato de comida, contención y que puedan recrearse deportivamente los chicos de Florencio Varela"."Es mi proyecto, mi sueño, lo que le daría sentido a mi vida nuevamente sacando a los chicos de la calle, donde hay menos probabilidades de que se metan en la droga y que puedan estudiar", señaló.Por el crimen de Lucas, en julio de este año fueron sentenciados a prisión perpetua(42),(38) y(48), los tres integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 los condenó por los delitos de "homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad", "tentativas de homicidio quíntuplemente agravado", "privación ilegítima de la libertad" y "falsedad ideológica".Para el tribunal, los tres policías persiguieron y dispararon contra el Volkswagen Suran en el que viajaba Lucas junto a sus amigos(19),(19) y(19).También fueron condenados por el encubrimiento los comisarios(51),(55) y(52); el subcomisario(47) y el principal(52), mientras que el oficial(29) fue hallado culpable del delito de "torturas".En tanto, fueronel comisario inspector(54), el subcomisario(49) y los oficiales(35),(35) y(34).Además, los jueces Ana Dieta de Herrero, Hugo Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero ordenaron extraer los testimonios realizados durante el debate oral para"Por primera vez la Argentina logra una sentencia de violencia institucional con odio racial. Hoy en día cuando algunos hablan de 'superioridad estética' dicha sentencia es una clara advertencia a esos pensamientos. Todos somos iguales ante la ley", dijo a Télam, abogado querellante que representó a la familia de Lucas.El letrado remarcó que " a Lucas lo mataron por marrón , por su color de piel, esto no puede pasar nunca más", y añadió que el adolescente "nos ha dejado mucha enseñanza", al tiempo que indicó que fue el "juicio más importante" de su vida y destacó el trabajo del fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella y del fiscal general Guillermo Pérez de la Fuente.Al respecto, "Peca" aseguró que, mientras se espera un segundo debate oral en el que se juzgará al oficial Matías Torres , acusado de trasladar a un agente de la Brigada hasta una comisaría presuntamente para buscar la pistola de utilería hallada en el auto de los adolescentes."Torres es un personaje importante que cumplió una función clave porque. Es un pibe que se parece a Lucas. Si cumplió una función dentro de esta coartada, tiene que pagarla como los demás", sentenció González.Por último, "Peca" se tomó un segundo y luego de un suspiro profundo, esbozó: "Me pongo a pensar en mi mesita, miro la tele, tomo mate y pienso la dimensión, veo fotos de Lucas que tengo en un pequeño altar y le digo ´mirá todo lo que lograste´"., finalizó.Lucas y sus amigos fueroncuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulabana la altura del cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield.Como no tenían identificación policial,, momento en que los efectivos les dispararon y, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.Tras ello,y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.La operación de autopsia determinó que además de los disparos que recibió,