Milei, el candidato que podría instalar a la ultraderecha en el Gobierno a través de las urnas

Foto: Nacho Sánchez.

Foto: Laura Lescano.

Foto: Raúl Ferrari.

De sus orígenes hasta el abrazo a Bullrich

Foto: Camila Godoy.

Captura de TV.

Foto: Ramiro Gómez.

Cómo llega Milei al balotaje

Foto: Victoria Gesualdi.

Foto: Camila Godoy.

Javier Milei podría convertirse este domingo en el primer presidente que logra instalar, con el respaldo de las urnas, el ideario de la ultraderecha en el Gobierno, tras haberque le dio popularidad en audiencias virtuales y televisivas y le garantizó seguidores entre los detractores de la política.Creador del frente La Libertad Avanza (LLA) y debutante en una carrera presidencial tras haber cumplido medio mandato de diputado,, en el que apoyó su aspiración de llegar a la Casa Rosada."No vine a la política a guiar corderos y (sic) sino para despertar leones", es la frase-título subrayada con mayúsculas que antecede a un sintético currículum del economista libertario, publicado en la página web de su partido político, dondeMás de una vez Milei idolatró públicamente a Carlos Menem , a quien definió comoy al que ubicó en las antípodas del expresidente Raúl Alfonsín, considerado por el libertario como el "fracasado hiperinflacionario de Chascomús", además de haber admitido que utilizó un muñeco con el rostro del mandatario que enjuició a las Juntas Militares para "pegarle" y descargarse emocionalmente.Suquizá explique parte de su actividad en el pasado, cuando se desempeñó como "economista jefe de Máxima AFJP, coordinador del Estudio Broda y asesor del Gobierno argentino en el Ciadi", según el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA.Sin embargo, según el periodista Juan Luis González, autor de la biografía de Milei "El Loco", el diputado libertario genera "desconfianza" en el establishment argentino , no sólo por su "inestabilidad emocional" sino también porque aEn el libro, además de numerosas anécdotas que revelan excentricidades de su fuero íntimo, González sostiene que Milei tiene a mano "una cartera muy aceitada de relaciones en la nueva derecha latinoamericana", a través del estratega digital Fernando Cerimedo, dueño del sitio web La Derecha Diario.Hijo de un padre colectivero y madre ama de casa, Mileiy, según reportajes publicados en los últimos años, incursionó de joven en el fútbol y en la música.A los 18 años fuee integró una banda que hacía "covers de los (Rolling) Stones" y componía "temas propios", según una entrevista publicada en el 2018 por el diario Perfil bajo el título "La insólita vida privada y familiar de Milei, el economista más polémico"."Luego de la hiperinflación de 1989 decidí estudiar economía para comprender el fenómeno monetario y social que afectó a la Argentina y en 1993 me recibí de licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano", señaló el libertario, que más de una vez".Acérrimo adherente a la Escuela Austríaca de Economía, con dos posgrados pero sin doctorado, el precandidato fue acusado de plagio por notas que escribió desde el 2016 para el diario El Cronista."Desde Ludwig von Mises hasta Murray Rothbard, pasando por F.A. Hayek o Walter Block, Javier Milei los plagió a todos", aseguró el creador del blog @marcotullius y remarcó:Su persistente derrotero por canales de televisión de los últimos años, donde, le valió un lugar constante en un sector del periodismo, alineado con los grandes grupos económicos.Pero además, su construcción mediática con un discurso exaltado, que, le dio el piso de visibilidad necesario para que en 2020 anunciara que este año competiría por la Presidencia."Los políticos son sociópatas", o son "enemigos de los que producimos, de los que estamos dispuestos a laburar", fueron algunas de las frases lanzadas por Milei, quien tiene entre sus blancos preferidos a dirigentes radicales, peronistas, kirchneristas e incluso del PRO, como por ejemplo el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la diputada y exgobernadoraSuele referirse al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , como "el señor que tiene más de 40 familiares en el Estado";Mantiene en cambio su admiración por Macri y se reconcilió y perdonó -apenas 48 horas después de los comicios de octubre- a Patricia Bullrich Milei llega al balotaje con el crédito de haber alcanzado el primer lugar en las PASO de agosto último y el segundo lugar en los comicios de octubre, casiPese a haber moderado su discurso en los últimos meses, en lo que parece una estrategia para captar nuevos votos, la figura de Milei le dio visibilidad y espacio en los medios a su compañera de fórmula, la abogadaSobre las actividades de Milei, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA menciona que "se desempeña como economista jefe de la Fundación Acordar, es miembro del B20, del Grupo de Política Económica de ICC Internacional (asesor del G20 en el diseño de políticas económicas) y del World Economic Forum", además de considerarlo "especialista en temas de crecimiento con y sin dinero"."Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Hagamos un punto y aparte. Viva la libertad carajo", es el mensaje fijado -otra vez en mayúsculas- en la cuenta de la plataforma X (antes Twitter) de Milei, dondePara esa Argentina "distinta" que propone Milei sumó como parte del denominado "Dream Team" que lo asesorará si llega a la Presidencia a los economistas y exfuncionarios menemistas Darío Epstein, Roque Fernández y Carlos Rodríguez.El autor de la biografía de Milei (El Loco) dijo a Télam queEntre los apoyos financieros que recibe, algunas crónicas periodísticas señalan como un actor clave a Sebastián Braun, miembro de la familia dueña de la cadena de supermercados patagónica La Anónima y primo deDe hecho, en las legislativas del 2021, según lo declarado en la Justicia Electoral.Por su desempeño como economista jefe de la Corporación América, un consorcio de empresas que pertenecen a Eduardo Eurnekian, cuyo patrimonio según la Revista Forbes está valuado en U$S1.900 millones, el medio La Izquierda Diario advirtió:Un mote parecido -"No es un león, es un gatito mimoso del poder económico"- le atribuyó Myriam Bregman, diputada y excandidata del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U)en uno de los debates presidenciales.