Educación y controles, las principales herramientas para disminuir las víctimas viales

Campañas de comunicación, capacitaciones, talleres para conductores jóvenes, cambios en los límites de alcohol en sangre y controles más rigurosos son las principales herramientas para la disminución de incidentes viales, los cuales,, señalaron distintas organizaciones en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Incidentes de Tránsito, cuya conmemoración es este domingo.Según la Organización de Naciones Unidas (ONU),como consecuencia de siniestros viales que son, además, la primera causa de muerte de jóvenes entre 15 y 29 años.Estas cifras alarmantes plantean un problema acuciante para los Estados parte ya que pone en tensión el compromiso que tomaron ante la ONU de reducir a la mitad el número de víctimas fatales y lesionadas para 2030, asimismo,Según los datos precisados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV),como consecuencia de siniestros viales en los lugares del hecho, más de 1.000 en la provincia de Buenos Aires, 362 en Santa Fe y 281 en Córdoba.El informe del organismo vial también precisó que, en tanto el 76% de las víctimas fatales son varones; un 22%, mujeres; y del 2% restante "no se tienen datos".El número de víctimas fatales de 2022 fue levemente inferior al registrado el año anterior, cuando esa cifra alcanzó los 3.870, aunquepor incidentes viales.En 2020,, según el mismo informe realizado en enero de 2023.La disminución en el número de víctimas fatales se debe alque articula actividades entre la Nacion, provincias y municipios y también a la tarea que llevan a cabo diariamente organizaciones civiles."El tercer domingo de noviembre es considerado el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito, hechos que son la primera causa de muerte en jóvenes y lo más lamentable es que son totalmente evitables", aseguró en diálogo con Télam, representante de Madres del Dolor desde un encuentro internacional sobre seguridad vial que se desarrolla en Bogotá, Colombia."Con respetar la ley vial, se podrían evitar tantas, pero tantas muertes. Nosotros que hemos perdido a un hijo, a un ser querido en un hecho vial, sabemos lo que es que de un día para el otro quede su lugar vacío en la mesa, que quede la tristeza entre sus amigos, sus compañeros, sus abuelos, su familia", agregó la mujer.Perrone, que perdió a su hijode 14 años en 2002 cuando fue atropellado en San Isidro por un automovilista que conducía ebrio, agregó: "Sabemos lo que significa tener que seguir adelante con nuestras vidas cuando te arrancaron parte de tu ser"."Desde ese momento,, y eso también significa hacer todo lo posible para que nos escuchen y poder evitar este gran flagelo que tenemos en nuestro país", agregó la mujer.Por último, lamentó que "ningún candidato (a presidente) hable de seguridad vial, no escuché decir qué va a pasar realmente, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, no escuché a ningún legislador hablar sobre los proyectos de ley que presentamos desde la Asociación Madres del Dolor y desde Estrellas Amarillas, como para poder modificar esta realidad".Por otra parte, desde la ANSV fue creada la Red Federal de Asistencia, que funciona a través de la línea telefónica 149, opción 2, las 24 horas.