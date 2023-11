"Ruta Eléctrica del Cono Sur": impulsan la movilidad sostenible en la región

📢¡En menos de una semana inauguraremos la #RutaEléctricaConoSur!



La(Aavea) presentarála Ruta Eléctrica del Cono Sur, una iniciativa compartida con entidades afines de Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay con el propósito de alentar el desarrollo de la movilidad sostenible, en el marco de los compromisos oficiales de impulsar la transición energética y reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2).La iniciativa de diferentes entidades nucleadas en la(Alamos), inicia de esta manera la tarea paray, en un futuro no muy lejano, recorrerla con vehículos 100% eléctricos.Por el momento, esa posibilidad enfrenta algunas dificultades para concretarse, como las, pero en los países involucrados (tanto autoridades estatales como de las asociaciones) se estima que en el mediano plazo serán resueltas.Para ello, se requiere de la habilitación de(autonomía promedio de un vehículo eléctrico mediano), una dotación que ya se cuenta para los corredores viales que unen las ciudades de Córdoba, Rosario, San Pedro, Buenos Aires, Chascomús, Las Armas y Mar del Plata.Al respecto, la plataforma EV Jungle diseñó una aplicación a través de la que puede consultarse con el teléfono celular la localización de puestos de recarga en los corredores mencionados y en el resto de América Latina., enfatizó en declaraciones a Télam, director de Producto del emprendimiento digital y socio de Aavea.El comienzo de la Ruta Eléctrica del Cono Sur será en(Chile) el, en el oeste del conurbano bonaerense, en la planta de Sero Electric, en coincidencia con el décimo aniversario de Aavea.Los actos proseguirán el, elserá el turno de la presentación eny elDe la organización, además de Aavea, participan la Asociación Gremial de Vehículos Eléctricos de Chile (Avec), la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder); la Associação Brasileira dos Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores (Abravei) y la Asociación Paraguaya de Vehículos Eléctricos (APVE).- que permiten alimentar la batería eléctrica con un motor de combustión interna- el objetivo de Alamos y las entidades de cada país es lograrlo con rodados eléctricos puros."Creemos en las rutas inteligentes y para ello entendemos que no sólo hay que tener cargadores, sino también poder influir sobre toda la cadena de valor y así contribuir a la disminución del CO2", dijo a Télam, líder del segmento de Servicios Eléctricos de Schneider Electric.Quiroga sostuvo estar convencida "de que este tipo de ruta mejorará la comunicación entre los países, pero a ellas, en donde el viajante pueda cargar su auto mientras descansa en alguna de sus paradas".Por su parte,, presidente de Aavea, advirtió a Télam sobre la "falta de continuidad" que impide tener al día de hoy con la ruta completa, además de las complicaciones para hacer el relevamiento completo de los equipos de recarga en todo el país.A ese se le suma que dentro de lo que puede denominarse, los automóviles eléctricos puros son una minoría en la Argentina, con una mayor proporción de híbridos y unidades de menor porte como los Tito, que no cuentan con cargadores compatibles con los equipos de alta potencia.Es por ello que el lanzamiento en Castelar es impulsado, tanto en vehículos como en infraestructura, remarcó Alvaro."Tenemos que tomar conciencia de que hay pocos autos 100% eléctricos en el país, si sacamos de la estadística a los híbridos y a los de menor porte, no llegan al centenar", advirtió, al tiempo que postuló la importancia de "la generación de políticas públicas".En ese sentido, señaló quey que los diputados y senadores que pasaran a integrar las cámaras legislativas a partir del 10 de diciembre tomen en consideración el proyecto de ley de Promoción de la Electromovilidad , presentado en febrero de este año.