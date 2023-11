Una brasileña de 23 murió en un show de Taylor Swift por la ola de calor extremo

Taylor Swift. Foto: Gentileza Irish Suarez.

La cantante confirmó la muerte de una seguidora por las redes sociales. IG @taylorswift

de un paro cardíaco provocado por la deshidratación y el alto calor durante el recital que la cantante estadounidense Taylor Swift ofreció en Río de Janeiro, su primera escala de la gira por Brasil, se informó oficialmente.Ana Clara Benevides, estudiante de psicología de Mato Grosso do Sul, se descompuso a causa del calor después de haber pasado varias horas frente a las vallas que separan el campo de juego del estadio Engenhão Nilton Santos,y una sensación térmica en el barrio de Meier, zona norte de Río, que llegó a los 60 grados, en el marco de una ola de calor extremo que se registra en Brasil.El ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció la apertura de una, productora del evento, debido a que se les prohibió al público ingresar con botellas de agua al show pese al calor extremo que puso en alerta a 14 estados del país.En tanto, la empresa T4f confirmó la muerte en un comunicado indicando que Benevides fue asistida por los paramédicos y luego llevada al Hospital Salgado Filho, donde falleció.Asimismo,por las redes sociales. "No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero", afirmó la cantante en un texto escrito a mano publicado en sus redes sociales.En otro fragmento del mensaje, Swift remarcó: "Me siento abrumada por el dolor” y no dudó en solidarizarse con el entorno de la joven.Según la cadena Globo,y debieron ser atendidas y antes y durante el show a raíz del calor y deshidratación.