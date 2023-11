Reclaman justicia por el asesinato de un joven, baleado por la espalda en Merlo

Alan Iván Leiva, asesinado en Merlo hace un año.

El homicidio

La madre de un jovenen el partido bonaerense de Merlo dijo este sábado, al cumplirse ocho meses del crimen, que a su hijo lo mataron para robarle y reclama justicia.Se trata de Marcela Villegas, la mamá de Alan Iván Leiva, quien pidió que "no se archive la causa" porque considera que hay pruebas para avanzar y atrapar los asesinos., dijo a Télam la mujer y agregó: "A ocho meses de su asesinato vamos a rendirle un lindo homenaje en el lugar del crimen para ver si podemos conseguir testigos que hayan visto algo."Villegas cuestionó que el fiscal de la causa, Guillermo Rodríguez Rey, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de Morón, le solicite a su familia que lleve testigos que "puedan aportar algún dato de la causa" y señaló: "Nos pide que investiguemos nosotros y eso es una locura.", dueño de la moto, la que se la quisieron robar y estaban festejando un cumpleaños. La causa, en su momento, tuvo a dos menores detenidos pero al poco tiempo fueron liberados porque la justicia consideró que nada tuvieron que ver con el crimen, indicó la mujer.Villegas contó que le presentaron "un video al fiscal del caso" y que este "no lo aceptó".Por su parte,, pero que "después se negó porque lo habían amenazado a él y a la familia y hasta el día de hoy no quiere saber nada".En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que la investigación sigue a cargo del fiscal Rodríguez Rey y confirmaron que los dos menores detenidos inicialmente fueron liberados por falta de pruebas., en la esquina de Sica y Zárraga, en el barrio Rivadavia de Libertad, partido de Merlo, en la zona oeste del conurbano.En esas circunstancias, la víctima iba de acompañante en una moto Gilera con un amigo para comprar en un kiosco del barrio cuando fue atacado por dos delincuentes en otro rodado similar que lo balearon en la espalda, lo que le causó la muerte.En la escena del crimen, personal policial incautó luego seis vainas servidas calibre nueve milímetros.En tanto, el dueño de la moto Gilera en la que iba, aunque fue localizado poco después por la Policía a la que le negó que él y la víctima haya querido cometer un robo y que los baleó un presunto "justiciero".Sobre el joven asesinado, los voceros dijeron que tenía antecedentes penales por robo agravado por el uso de arma de fuego y había estado detenido, mientras que la otra persona también tiene tres causas abiertas por otros delitos.