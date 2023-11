La CNE citó a los apoderados de UxP y LLA para "preservar la convivencia democrática"

Foto: Prensa (archivo).

La Cámara Nacional Electoral (CNE) llamó para este sábado a una reunión a los apoderados de Unión por la Patria (UxP) y de La Libertad Avanza (LLA) con el propósito de "preservar la convivencia democrática", según informaron a Télam fuentes de este tribunal.El encuentro, de acuerdo con la información suministrada por los voceros judiciales.La decisión de los camaristassobre la transparencia de proceso electoral, que sin embargo no pudieron ser ampliadas en sede judicial.Los apoderados de LLA,, en el cual advirtieron sobre posibles hechos de fraude en las elecciones generales que tuvieron lugar el 22 de octubre pasado.No obstante, Vy que el escrito entregado al juzgado electoral se trató de una "presentación" para "que se extremen los recaudos" en el traslado de urnas, al relativizar el contenido del texto presentado esta semana."Quiero aclarar que no hemos denunciado el accionar de ninguna de las fuerzas de seguridad, que confiamos en que extremarán los recaudos de cara al 19 de noviembre y esperamos que los comicios se desarrollen con normalidad", sostuvo Viola en su declaración como testigo bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González, a la que tuvo acceso Télam.Además, el apoderado dijo que la presentación ante Servini en la que consignaron distintos hechos de posible fraude y en la que aludieron a Gendarmería Nacional "no se trató de una denuncia sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de urnas de cara a la segunda vuelta".Viola entregó en la fiscalía del quinto piso de Comodoro Py 2002 un escrito firmado por la hermana de Javier Milei, Karina Milei -también apoderada de LLA- quien pidió dejar sin efecto la citación judicial hacia su persona "en virtud de que no posee ninguna información que pueda agregar", distinta a la aportada por este apoderado.