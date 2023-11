Estudiantes y graduados expresaron preocupación por el antisemitismo en las universidades

La actividad contó con el apoyo de más de 170 entidades / Foto: Fernando Gens.

En las facultades de la UBA hubo dibujos de esvásticas en las paredes y escritos como "Israel=nazis" y "sionismo=nazismo" / Foto: Fernando Gens.

En ronda, y frente a la Floralis Genérica, los presentes hicieron un minuto de silencio / Foto: Fernando Gens.

Pidieron por la liberación de los rehenes secuestrados por Hamas entre los que hay 21 de origen argentino / Foto: Fernando Gens.

Organizaciones que participaron de la actividad

universitarios expresaron este viernes su preocupación por el recrudecimiento de consignas antisemitas en las universidades a raíz del conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas, y se convocaron en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) donde exigieron la liberación de los más de doscientos rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre.Ya el pasado 14 de noviembre, estudiantes y docentes de laadvirtieron la presencia de variadas manifestaciones antisemitas e islamofóbicas enEntre algunas de las expresiones dibujadas en las paredes se encontraron esvásticas o escritos como "Israel=nazis" y "sionismo=nazismo".Con elcompuestas por universidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones comunitarias de la comunidad judía de la Argentina, la convocatoria en la tarde de este viernes se llevó a cabo, en el barrio porteño de Recoleta.Personas de todas las edades se sumaron a la movilización de manera pacífica, portando banderas israelíes y carteles pidiendo por la liberación de los, y una bandera que exigía "¡Que vuelvan a casa ya!", acompañados por osos de peluche con vendas negras en los ojos.En ronda, y frente a la Floralis Genérica, los presentes hicieron un minuto de silencio y entonaron el Himno Nacional Argentino y el de Israel, alzando banderas y carteles por cada uno de los argentinos secuestrados.de lade la UBA, presente en la movilización, dijo a Télam que se trata de "una manifestación por la paz y un repudio a los actos terroristas y acciones que son sintéticamente malas" por lo que resulta "fundamental estar acá".Destacó el rol de la universidad como institución que "solamente puede crecer y desarrollarse en democracia" y que tiene que estar presente en este tipo de situaciones "alzando su voz y repudiando este tipo de hechos".Por su parte,de lade la UBA, ponderó que la comunidad se haya organizado de manera espontánea y se convoque frente a esta facultad, que "simbólicamente tiene una gran importancia".En diálogo con Télam, Vergara consideró que las universidades, si bien "no tienen un rol protagónico en este conflicto, como parte de la sociedad civil miran con tremenda preocupación este tipo de actos acá", refiriéndose al antisemitismo, y resaltó que "la Facultad de Derecho representa el Estado de Derecho" que siempre "condena los actos de terrorismo".también participó de las expresiones contra el antisemitismo y reclamó por la liberación de los rehenes.En declaraciones a Télam aseguró que es "muy emotivo ver estas múltiples expresiones de la sociedad argentina, que respetuosamente reclaman contra el antisemitismo y por la liberación de los rehenes secuestrados por la organización terrorista Hamas"."Actitudes como las vistas en las escalinatas de la Facultad de Derecho, donde se reunieron miles de personas judías y no judías, consolidan la convivencia armónica en el país", remarcó.Por su parte, el, expresó a esta agencia que la convocatoria le llegó el martes pasado por parte de alumnos y docentes de Derecho, y decidieron reunir otras universidades debido a "algunas expresiones que se estaban manifestando" en los claustros con carteles y manifestaciones antisemitas."La convocatoria inicial fue creciendo y hoy hay más de tres mil personas aquí reunidas. Hemos canalizado la necesidad de decir basta a la intolerancia, a la discriminación, y para reclamar que liberen a los argentinos", precisó Najenson., explicó que "tras los salvajes ataques terroristas del grupo Hamas contra civiles en Israel, miembrosde la comunidad académica hemos sufrido insultos por nuestra condición de judíos con proliferación de cruces esvásticas, la caracterización del Estado de Israel como nazi y genocida y distintas agresiones al reclamar la liberación de los secuestrados".Al respecto, recordó que "incluso, una agrupación estudiantil partidaria reivindicó el accionar terrorista de Hamas que incluyó el asesinato de más de 1.200 personas, secuestros, violaciones y distintos crímenes de lesa humanidad. Estos ejemplos de intolerancia se producen en el marco de una ola de antisemitismo que denuncian estudiantes y docentes judíos de países como Estados Unidos, Francia y el resto de Europa"., advirtió que "en un país que ya sufrió dos atentados terroristas contra la embajada de Israel y la AMIA, no hay margen para dejar pasar expresiones de odio en plena democracia. Por este motivo, hay que erradicar el antisemitismo de raíz del ámbito universitario y seguiremos trabajando en ello".Entre las organizaciones que convocaron la actividad se destacan la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); Faccma; Asociación de Universitarios Judíos Argentinos; el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; la Facultad de Psicología de la UBA; el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA; el Colegio de Magistrados de CABA; la Asociación Italo Argentina de Abogados "Dottore Giovanni Falcone"; el Observatorio de Lucha contra el Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA y el Museo del Holocausto de Buenos Aires.