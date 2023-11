Más de treinta observadores supervisarán el balotaje del domingo

Foto: Marcelo Ochoa.



La Cámara Nacional Electoral (CNE) acreditó a más de treinta observadores del Instituto de la Democracia y Elecciones (Idemoe) para "realizar un seguimiento del desarrollo" del balotaje de este domingo en distintas provincias, una misión que tendrá como objetivo "obtener información del desempeño del acto electoral para luego emitir un informe de sus hallazgos y recomendaciones" a las autoridades nacionales.



"Idemoe es una ONG experta en observación doméstica, es plural, no partidaria, federal y con perspectiva de género. Llevamos observadas mas de 90 elecciones sumadas las de la región, nacionales, locales y del tercer sector, como sindicatos, colegios y consejos profesionales", señaló a Télam su directora ejecutiva, Silvana Yazbek.



Como ya sucedió en las elecciones del 22 de octubre, el proceso será observado "por más de 32 acompañantes cívico-electorales nacionales" del equipo de la organización, que se compone de profesionales y estudiantes universitarios con un "alto compromiso cívico", que realizan el trabajo de forma voluntaria y ad-honorem.



"El domingo realizaremos la actividad de 'acompañamiento cívico', una denominación que le otorga la CNE a lo que conocemos como observación electoral. Esto significa la búsqueda de información específica durante la jornada que permita establecer la existencia de variables que garanticen la integridad y legitimidad del acto electoral, entre otros aspectos", explicó Yazbek.



Los 32 observadores del Idemoe fueron autorizados por la Justicia Nacional Electoral (JNE) para "recorrer diferentes establecimientos" con el fin de "obtener información del desempeño electoral" en las provincias de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, La Rioja y Tierra del Fuego, así como también en la ciudad de Buenos Aires, según informó la ONG en un comunicado.



Foto: Pablo Caprarulo.



En paralelo, un equipo de trabajo de la organización realizará "un monitoreo digital" en las provincias de Catamarca, Chubut, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Salta.



"Es un trabajo filantrópico que hacen voluntarios y expertos de universidades que vienen haciendo esto hace tiempo, son los únicos que no reciben un peso en todo el proceso. Todo puro compromiso cívico. Somos la organización más prestigiosa del país en esto", detalló Yazbek a esta agencia.



La directora también se refirió a la presentación que hizo el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), Santiago Viola, ante la jueza María Servini, en la que consignó distintos hechos de posible fraude y aludieron al rol de la Gendarmería Nacional en el traslado de urnas.



"Si bien pueden existir irregularidades en un proceso electoral, no significa que las elecciones sean fraudulentas, ya que están dadas las garantías en la organización a cargo de la JNE y la libertad de tener fiscales partidarios en cada una de las mesas de votación durante toda la jornada", resaltó.



Según se detalló, tanto Yazbek como el responsable de Asuntos Jurídicos de la ONG, Julio Teisera, concurrirán al Centro de Cómputos en la sede del Correo Argentino en el barrio porteño de Barracas, a donde fueron invitados por la Dirección Nacional Electoral (DINE) para presenciar el escrutinio.



Los voluntarios que cumplirán con la tarea pertenecen a espacios académicos y cátedras que en su programa abordan cuestiones político-electorales provenientes de universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), la del Litoral (de la ciudad de Santa Fe) y la Córdoba (UNC).