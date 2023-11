El Servicio Penitenciario entregó el primer perro de asistencia terapéutica a un hospital público

Benja el perro de asistencia terapeutica del SPF.// Foto Prensa

Foto: Prensa

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) entregó el primer perro de "asistencia terapéutica" al Hospital de Alta Complejidad El Cruce del partido bonaerense de Florencio Varela, informaron las autoridades.El can, llamado "Benja", se convirtió en el primer integrante no humano, del Hospital de Alta Complejidad El Cruce (HEC), como parte de la interacción entre el programa "Huellas de Esperanza" del SPF y el centro asistencia.En un trabajo conjunto con elde lade Florencio Varela se pudo entrenar al perro como un "facilitador terapéutico", se indicó."El programa institucional especializado en la formación de estos canes de asistencia cedió a Benja, que, precisaron voceros del SPF."Benja" integrará el "plantel canino permanente" del HEC, convirtiéndolo en "en incorporar integrantes no humanos para brindar servicios a sus pacientes. Esto implica que tendrá su propio legajo y cumplirá una jornada laboral", consignaron los impulsores de la iniciativa.Durante la presentación, que contó con la presencia de los adiestradores de "Huellas de Esperanza", se realizó un traspaso simbólico del animal, intercambiándole el chaleco identificatorio institucional por el propio del hospital.Asimismo, se presentó a su, quien tendrá la responsabilidad de ", explicaron los impulsores del programa.En este sentido, la labor llevada adelante por la institución a través de ", desde el trabajo realizado por personas privadas de libertad hasta la asistencia final brindada a los beneficiarios y pacientes supone un "ejemplo de reinserción y del cumplimiento del compromiso que el SPF tiene con la sociedad, en conjunto con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.