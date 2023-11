Un detenido en Córdoba por las amenazas de muerte a Massa y a su familia

La jueza federal María Romilda Servini. Foto: Archivo

Una persona fue detenida este viernes en la ciudad de Córdoba por efectivos de la Policía Federal, presuntamente vinculada a las amenazas de muerte por redes sociales de las que fueron víctimas el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y su familia.El operativo de allanamiento y detención de la persona, cuyos datos no fueron suministrados, fue ordenado por la jueza federal con competencia electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),, y se realizóUn hermano del detenido, quien no se identificó, habló con el canal 12 de Córdoba y se manifestó con “bronca y un poco de miedo”, al sostener que su hermano sólo dijo “palabras desafortunadas, comentarios democráticos sobre ideología que se hacen por redes sociales”, aunque afirmó que desconoce el contenido de esas manifestaciones.En tanto, el hombre detalló que esta mañana el personal policial se hizo presente en la oficina donde trabajan y se llevaron detenido a su hermano:, dijo.Este jueves, la jueza Servini ordenó investigar amenazas de muerte lanzadas contra la esposa de Sergio Massa y titular de la empresa estatal de aguas AySA,, y los hijos del matrimonio, Milagros y Tomás, que fueron emitidas a través de redes sociales.La magistrada también, a la vez que pidió la intervención de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal Argentina, que se encuentra investigando el caso.Galmarini realizó la denuncia el 3 de noviembre pasado luego de que, indicaron fuentes judiciales a Télam,"A mí me tocó hace tres semanas…por orden de la jueza Servini mi familia está con seguridad, por un tema de amenazas reiteradas", reveló Massa al mediodía durante un encuentro que mantuvo con empresarios en el Alvear Palace Hotel.Luego exhortó a "dejar atrás la venganza, el amigo-enemigo, la grieta y construir una Argentina donde el diálogo, el acuerdo y los consensos de Estado sean la regla".El miércoles también la presidenta de la Cámara de Diputados,, presentó una denuncia penal por amenazas que recibió en redes sociales y en su cuenta de mail.El correo que recibió en su cuenta oficial de diputada provenía de personas que reivindicaban al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.Ese mensaje fue recibido por otros legisladores, entre ellos Romina del Plá y Juan Carlos Alderete, quienes hicieron público que también recibieron la amenaza.