Petro quiere "acelerar" las negociaciones con el ELN

Foto: Víctor Carreira

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que pretende "acelerar la fase de reuniones con el ELN" que se celebran en México en el marco del programa de "paz total" que propone su Gobierno, porqueEn declaraciones a los periodista que la presidencia de Colombia difundió en su cuenta de X, Petro comentó que habló sobre el tema con su colega mexicano, Andrés López Obrador, ya que las conversaciones tienen lugar en el país norteamericano.“Acabo de hablar con el presidente de México paraHay un tema fundamental que es el secuestro, el Derecho Internacional Humanitario, desplazamiento, extorsión, reclutamiento de menores, hay una serie de problemáticas que le llamamos hostilidades contra la población civil que deben superarse”, explicó el mandatario.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ya había presentado las resistencias del Gobierno ante el accionar del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hace una semana.El funcionario aseguró que se debe "hablar de la financiación" del grupo guerrillero, si parte de la discusión implica que detenga las actividades ilícitas con las que se sostiene, pero"Es evidente que si vamos a pedirle a esta gente que deje de actuar, que frene todas sus actividades ilícitas, pues tenemos que pensar, mientras se firma todo el acuerdo y en la medida en que no hayan hechos delictivos contra la población, ¿en dónde van a estar?, ¿de qué van a vivir?", se preguntó Velasco en declaraciones a Blu Radio.El ministro admitió que las autoridades llevan “más de 50 años tratando de someter” a la guerrilla y “evidentemente no los hemos sometido”, por lo queLa cuestión de la financiación de la guerrilla volvió a la discusión a partir del secuestro por parte del ELN del padre del futbolista del Liverpool y el seleccionado local Luis Díaz, liberado tras 12 días de cautiverio, aunque en su caso se descartó que hubiera habido dinero de por medio.Como el Ejecutivo salió a reclamar la liberación del resto de retenidos, el máximo jefe del ELN, García, advirtió quy recomendó al Gobierno que no se haga "ilusiones" al respecto."Con la liberación del padre de Luis Díaz el ELN cumplió con la familia y con Lucho. No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales", subrayó García.El comandante admitió que, un punto que, dijo, "tiene claro” la delegación gubernamental en la mesa de negociaciones.El Gobierno de Gustavo Petro y el ELN tienen acordado un cese del fuego que la guerrilla puso en riesgo con paros armados en algunas regionales y con los secuestros.El Ejecutivo de Petro avanza en un proceso de conversaciones con varias organizaciones, después de que el año pasado el Congreso aprobara como “política de Estado” su iniciativa de “paz total” para terminar con los enfrentamientos internos en el país.