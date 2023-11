Cuatro personas con domicilio en las Islas Malvinas podrán votar en el balotaje

El único que concurrirá a votar es el ex combatiente de la guerra de 1982, Osvaldo Hillar.

Cuatro personas que figuran en el padrón electoral para votar en el balotaje presidencial del próximo domingo tienen domicilio en las Islas Malvinas, según reconstruyó Télam con fuentes judiciales., quien reside en la ciudad de Ushuaia y hace unos años logró que el Registro Civil de Tierra del Fuego (que tiene en su jurisdicción a las Malvinas) le reconociera como domicilio una dirección ficticia en el archipiélago.En el documento de Hillar figura “Eduardo A. Vallejo 103. Puerto Argentino”, en homenaje a un soldado con ese nombre, compañero de combate y amigo personal del veterano fueguino, que falleció durante el conflicto bélico con Gran Bretaña.Vallejo murió el 12 de junio de 1982, tras recibir las esquirlas de una bomba naval que explotó cerca suyo.Sin embargo,Se trata de José Luis Chantada, Pamela Margaret Mac Leod y María Marta Villanueva.Chantada, de 72 años, aparece en la lista de votantes con la dirección “Fitz Roy Road 37”, y en 2019 le dijo a Télam que se había mudado desde las islas a la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia.“Hicimos el trámite en Rio Gallegos (Santa Cruz) para tener una dirección argentina. Estando tan lejos no creo que me costeen el pasaje para poder votar”, sostuvo el hombre por entonces.Chantada es argentino, se casó con una isleña y se dedicaba a coordinar viajes turísticos al archipiélago usurpado por el Reino Unido.Personas que han utilizado sus servicios contaron que Chantada esperaba personalmente a sus clientes en el aeropuerto y se ocupaba de trasladarlos a su lugar de alojamiento, aliviando la situación de los que solo hablaban en español.En el padrón de votantes fueguinos sigue apareciendo Mac Leod, que es la esposa de Chantada y eso explica que ambos hayan declarado el mismo domicilio para el trámite ante el Registro Civil.Por su parte, sobre María Marta Villanueva, que aparece en el padrón con el domicilio “The Dolphins S/N. Islas Malvinas”, fuentes judiciales revelaron queVillanueva adquirió luego la nacionalidad británica y se volvió crítica del reclamo de soberanía de Argentina sobre el archipiélago, mientras que tras casarse con el naturista británico Ian Strange se la conoció más con el nombre de María Marta Strange y ocupó cargos en el gobierno local como consejera y representante hasta su retiro.La Secretaría Electoral de la Tierra del Fuego dispuso que los cuatro empadronados con domicilio en las Malvinas deben votar en la “última mesa de la sección Ushuaia, instalada en la escuela Nº6 “Entre Ríos” de Lago Escondido”, un paraje situado unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Ushuaia.Allí figuran 218 personas habilitadas para emitir sufragio, 214 de Ushuaia y los 4 del archipiélago, aunque de ellos se descuenta que el ex combatiente Hillar será el único que se presente a votar.