Hallaron el cuerpo de una soldado israelí secuestrada por Hamas

El ejército israelí anunció este viernes que recuperó el cadáver de una soldado que fue tomada de rehén por milicianos del movimiento islamista palestino Hamas, un día después del hallazgo del cuerpo de otro rehén en la ciudad de Gaza.Un vocero militar citado por la agencia de noticias ANSA precisó que el cadáver de la soldado, de 19 años, fue hallado en las inmediaciones del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza.La joven,el 7 de octubre, apareció en un video difundido el lunes en el que revelaba su identidad y decía quién era su padre. Tras un corte, aparecía su cadáver. Según Hamas, murió en un bombardeo israelí.El jueves los soldadosque había sido secuestrada por Hamas.El 7 de octubre,-entre ellas unas 20 argentinas-, además de matar a unas 1.200, de acuerdo con Tel Aviv, que no tiene una lista completa de los rehenes.Según el embajador israelí en Rusia,, no hay ahora negociaciones para la liberación de los rehenes debido a que Hamas las suspendió."Ahora, hasta donde yo sé,", afirmó el embajador al canal de televisión Rossiya 24 recogidas por la agencia de noticias Sputnik.El diplomático también señaló que Israel espera que todos los rehenes sean liberados a la vez, aunque recordó que las autoridades israelíes todavía no han recibido una lista completa de los rehenes en la Franja de Gaza."A pesar de todas las solicitudes, Hamas ni siquiera ha presentado una lista de quiénes están allí, en qué estado, si están vivos o no, si tienen lesiones. No sabemos qué está pasando allí", lamentó el embajador.Por otra parte,, reveló un vocero militar, según el cual aviones israelíes atacaron "numerosos objetivos" en el enclave palestino y las tropasen el norte de la Franja."La fortaleza incluía las oficinas de los líderes terroristas de la organización y un centro de producción de armas", agregó el portavoz, citado por ANSA.Además, los soldados actuaron en el interior de una escuela -donde se ocultaban numerosas armas- en la que "se escondían terroristas de Hamas", muchos de los cuales resultaron muertos.Durante la incursión en el bastión de la Yihad,que fueron destruidos.Las tropas -continuó- llevaron a cabo a continuación "incursiones selectivas en numerosas zonas de la Franja donde se encontraron equipos tecnológicos, depósitos de armas, incluidos fusiles Kalashnikov, artefactos explosivos, lanzagranadas, chalecos y lanzamisiles antitanque".