Desde Santa Fe a Circe, Amorela trae canciones enredando una "Fábula Blanca"

La cantante, compositora y actriz santafesina Cintia Amorela Bertolino, estrenará este sábado en la sala porteña Circe Fábrica de Arte sula artista presenta como “una síntesis de experiencias artísticas que me han nutrido en esta tarea de hacer canciones”.“Cada canción de este disco representa un capítulo diferente de cada etapa creativa transitada hasta este momento. Me gusta decir que las canciones son una gran posibilidad: de encuentro, de reunión, de recogimiento, de perspectivas, y encontré en ellas una puerta para el juego y sobre todo para la comunicación”, repasa Amorela durante una entrevista con Télam.Con su segundo nombre como denominación y bandera, la artista llega a su álbum debut recogiendo un extenso andar por proyectos propios como Paquito (para las infancias) y Barro y con participaciones en registros y escenarios junto a Luis Barbiero, Canticuénticos, Melocotón Pajarito, Ginkgobiloba, Emparche, Agustina Cortés, Mariana Pretto y Seba Ibarra, entre más.y este sábado desde las 20.30 podrá apreciarse en laen una velada que será abierta por Juanito el Cantor quien durantes tres días de enero de 2023 registró el disco en los estudios Sonorámica de Traslasierra.Allí sus 11 canciones serán asumidas por Amorela junto a los arreglos del guitarrista Franco Bongioanni, los aportes instrumentales de Luciano Stizzoli (teclados y sintetizadores), Pilar Ferrando (bajo y cello) y Jorge Mockert (batería y percusión), las visuales de Aldana Mestre y 11 las voces de Soema Montenegro y Maca Mona Mu.El trabajo artístico para las infancias es constantemente un valioso aprendizaje, una gran fuente de inspiración, una oportunidad para ver la vida en un “estado de juego”. La interacción con este público tan genuino y sincero es una oportunidad para aprender de ellos, para compartirles de manera amorosa y sensible el mundo que tenemos, al que han llegado para que también puedan conocerlo, cuidarlo y abrazarlo. Afortunadamente la música y las artes en general son un generoso puente para ello, un potencial camino para encontrar un diálogo entre diversas generaciones.Las canciones se fueron encontrando en la temática de la naturaleza y sus recursos de una manera orgánica e inesperada. Como un hecho fortuito se fueron llamando entre sí, corresponden a un devenir. Es por ello que me gusta decir que cada canción es un capítulo de esta Fábula, y cada capítulo comprende a su vez un periplo, un suceso, un recorrido por paisajes vividos o soñados, paisajes naturales o construidos como las grandes ciudades. Fábula Blanca propone un trayecto, un viaje como protagonistas y espectadores, un abrazo a nuestra naturaleza desde la memoria, la poesía y las sonoridades que acompañan potenciando el mensaje poético.