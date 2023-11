Alertas de nivel rojo, naranja y amarillo para 19 provincias por vientos y tormentas

Se esperan fuertes vientos en distintas provincias.

En Mendoza y Río Negro las ráfagas podrían llegar a 120 kilómetros por hora.

Diecinueve provincias del país se encuentran bajo alertas de nivel rojo, naranja y amarillo por tormentas y vientos, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 kilómetros por hora (km/h) en Mendoza, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Eldel oeste, sudoeste y Zonda fuerte y severo se extiende por gran parte de, cuyas ráfagas varían entre los 75 y 120 km/h, según el área.En este sector, el SMN recomendó evitar la inhalación del polvo suspendido en el aire, evitar generar fuego y el uso de materiales inflamables ya que, durante el zonda, la sequedad del ambiente aumenta el riesgo de incendio y aumentar artificialmente la humedad en el interior de su casa mediante rociado o regado del piso o paredes.La advertencia por viento zonda continúa en el sur dey el oeste de, con intensidades entre 50 y 70 km/h y ráfagas de estas 90 km/h.Toda la provincia dese encuentran bajodel oeste rotando hacia el sur, con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h en la zona de El Cuy y General Roca en Río Negro.También se extiende un alerta por vientos de nivel amarillo en el resto de, el resto deEn tanto, elalcanza a toda la provincia deEstas zonas serán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos, y se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros (mm).En estas áreas el SMN recomendó no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, estar atento ante la posible caída de granizo e informarse por las autoridades.