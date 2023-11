Comenzó la veda electoral para el balotaje de este domingo en todo el país

Foto: Rubén Paratore

Las campañas y publicidades electorales de Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) -los dos candidatos presidenciales que competirán este domingo en el balotaje que definirá quién será el próximo Presidente del país- concluyeron este viernes a las 8, a 48 horas del inicio de los comicios que se desarrollarán en todo el país.Lacontempla la, según establece la legislación.El Código Electoral indica que el día del balotaje está prohibido publicar y difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de las elecciones entre las 8 y las 21, es decir durante la realización de los comicios y hasta 3 horas después de su cierre.Elordena que la veda electoral "debe comenzar a regir 48 horas antes de la apertura de los comicios y finalizará 3 horas después de terminar la jornada electoral"."Quiénes no cumplan con la veda se ven expuestas a posibles denuncias o sanciones, siempre y cuando se compruebe la violación del Código Electoral", sostiene la normativa.Entre las actividades abarcadas por la veda se encuentra la prohibición de realizar actos de campañas por parte de los candidatos presidenciales.También está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 20 del sábado y hasta las 21 del domingo.Según lo establece el, la pena prevista para quien "con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo" va desde los 2 meses a los 2 años de cárcel, mientras que a quien "utilizare medios tendientes a violar el secreto del sufragio tendrá hasta 3 años de presión".Por su parte, a los ciudadanos se les podrá cobrar una multa comprendida de entre $10 mil y $100 mil si no respetan los límites de emisión y publicación de avisos publicitarios en los medios de comunicación.La misma sanción será aplicada a aquellas personas que realicen actos de campaña fuera del plazo establecido para ese fin.En tanto, si los candidatos no cumplen con la veda podrán perder el derecho a recibir contribuciones, subsidios y recursos de financiamiento público anual por un plazo que oscila entre uno y cuatro años.También dejarán de percibir, según la norma, fondos para el financiamiento de una o dos elecciones.