Kicillof, minutos antes de la veda: "Milei ofrece una dimensión desconocida"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó este viernes que "la única salida para la provincia de Buenos Aires es que Sergio Massa (Unión por la Patria) sea presidente" ya que Javier Milei (La Libertad Avanza) "ofrece la dimensión desconocida".En declaraciones a Radio 10, el mandatario expresó que "todo lo que comprometimos desde el gobierno y en los municipios dependen de que no se hagan las cosas que Milei dice que va a hacer: nada de obra pública, suspender la coparticipación, nada de salud ni educación pública"."Milei quiere que cada uno se haga su cloaca y su asfalto. Es una locura. Se necesita un gobierno nacional con ideas sensatas y razonables", reflexionó Kicillof.Luego, expuso que la de Buenos Aires "es una provincia productiva y la locomotora industrial del país", por lo que "no se puede dejar a la Argentina en manos de un señor que no entiende cómo funciona el comercio internacional"."No entiende ni jota. Piensa recortar fondos del sistema previsional, denosta a la justicia social. Hay un riesgo muy grande para las y los bonaerenses, que en las elecciones se pronunciaron por políticas que van en contra de lo que piensa hacer Milei", dijo.Sostuvo que, además de las medidas que el libertario piensa adoptar en caso de ganar, se deben tener en cuenta otras cuestiones "que tienen que ver con valores y principios, como el vínculo con el Papa Francisco, la soberanía de las Islas Malvinas; la memoria, la verdad y la justicia".En ese contexto, el economista manifestó que "para colmo, tiene ignorancia del manejo del Estado: no sabe cómo se llama el sistema por el que se mueven los expedientes" y razonó que "pareciera que quiere tener otra pasantía, ahora de presidente"."Un pasante es un tipo que está viendo cómo funciona algo a ver si le gusta. No podemos correr ese riesgo", reflexionó Kicillof.Luego, remarcó que su administración ya construyó 201 nuevas escuelas y aseguró: "Olvídense de más escuelas en la provincia de Buenos Aires si gana Milei. No es amenaza, es ser sensatos y advertir lo que va a pasar"."Milei propone que cada vecino haga una vaquita para las grandes inversiones. 400 años pueden estar los vecinos ahorrando para hacer una línea de alta tensión o una obra de cloacas", describió.Posteriormente, el gobernador criticó las ideas económicas del postulante de ultra derecha al añadir que "es un trucho que busca hablar difícil para que nadie entienda lo que quiere decir" y destacó que "es de cuadrado, de egoísta y de individualista decir que la educación no es gratis porque 'alguien la paga' y referirse a ello como 'un robo'".