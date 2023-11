La Asociación de Prensa de Buenos Aires expresó su "rotundo apoyo" a Massa

Foto: Natalia Guerrero

Laexpresó este jueves su, al considerar que "es el único dirigente que puede resolver los problemas que atraviesa el país y garantizar un futuro promisorio para todos los argentinos"."Massa es la garantía de los derechos adquiridos desde hace décadas y los conseguidos en los últimos años, que la ultraderecha representada por Javier Milei y La Libertad Avanza quieren barrer impunemente", dijo la APBA en un comunicado.Añadió, en la nota firmada por su secretario general, Diego Lazota, que "los argentinos no podemos permitir que el negacionismo, el neoliberalismo, la política antiderechos y la antidemocracia se reinstalen en el país y nos retrotraigan a la etapa prefundacional de la Nación"."Es necesario que a la Casa Rosada llegue a través del voto popular la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi y le digamos no a la expresión retrógada que encarnan Javier Milei y Victoria Villarruel, quienes, no conformes con sus políticas antipopulares, desempolvan prácticas de las épocas del más rancio conservadurismo, como las infundadas denuncias por presunto fraude", sostuvo la entidad sindical., enfatizó.