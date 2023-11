Massa anticipó que rediseñará el Estado y marcó las serias contradicciones de Milei

Foto: Captura de TV.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, sostuvo este jueves que hizo un "esfuerzo" durante la campaña para ganar la confianza de los indecisos hacia el balotaje del domingo próximo, y anticipó que en caso de ganar las elecciones avanzará en un "rediseño del Estado" para que sea "más compacto y ágil".Massa planteó que un eventual Gobierno suyo "sería distinto" porque va a convocar a un "acuerdo de unidad nacional" que, dijo, implicará una "cambio institucional", y recriminó que la oposición cuestione el sistema electoral sólo "cuando le conviene"."El indeciso se pregunta por qué el 10 de diciembre sería distinto, y básicamente lo sería porque el que decide todas las cosas soy yo", remarcó el postulante oficialista en una entrevista con la TV Pública.El ministro de Economía señaló la necesidad deporque, dijo,Y apuntó contra su contrincante, el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei, por la "contradicción" de definirse como "anticasta y terminar pactando con la casta", en referencia al acuerdo con un sector de Juntos por el Cambio (JxC).Así, Massa llamó a realizar un "esfuerzo mayor" parade UxP y le pidió a distintos sectores como el estudiantado, con quienes cerró esta tarde el cierre del proselitismo, que "vayan tildando" en caso de que eventualmente no cumpla sus promesas., reflexionó.También se preguntó este jueves "por qué" desde la oposición no "atacaron" el sistema electoral en las PASO, cuando Milei "ganó" esos comicios, y cuando la exaspirante Patricia Bullrich se impuso en las primarias de JxC a Horacio Rodríguez Larreta., dijo Massa, en diálogo con la TV Pública, y prosiguió: "Desde el '83 hasta acá venimos votando y nos puede gustar más o menos el sistema, tenemos que acortar tiempos, pero hasta acá no hemos tenido problemas. En la PASO ganó uno y en las generales otro", remarcó.Reafirmó además que "no existen las soluciones mágicas" y señaló que, detalló Massa en una entrevista para TV Pública.En materia de "rediseño del Estado" para que sea "más compacto y ágil", anticipó que los Ministerios de Producción y Hacienda "van a estar separados", así como otras carteras del Poder Ejecutivo "van a estar juntas".Consultado sobre la vuelta del público visitante en las canchas de fútbol, consignó que como parte del 'Programa de Ciudades Seguras' se va a establecer un "sistema de identificación facial de ingreso a los estadios" que, dijo,"No es una cosa de un día para el otro, porque son 140 ciudades donde hay que poner fibra, cámaras y móviles, pero sí quiero que vuelvan los visitantes a la cancha porque es parte del espectáculo", remarcó.Por último, preguntado sobre las amenazas de la diputada electa de LLA Lilia Lemoine sobre "cerrar" la TV Pública, Massa sostuvo que".