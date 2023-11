Neme defendió el rol del Estado en las negociaciones internacionales y criticó a Milei

Jorge Neme. Foto: archivo.

El secretario de Planificación del Desarrollo y Competitividad Federal del Ministerio de Economía, Jorge Neme, criticó duramente la propuesta de política exterior del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, al que calificó de "ignorante", ya que desconoce "el rol que juegan los Estados a la hora de abrir nuevos mercados para el sector privado".En una entrevista con Canal Rural, Neme que fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, dijo que "le llama la atención la falta de conocimiento, casi ignorancia del candidato de la oposición sobre el rol que cumplen los gobiernos en el comercio internacional".En ese sentido, se preguntó "cómo puede ser que desconozca que el Gobierno Argentino defendió el cupo de acero y aluminio de Techint en Estados Unidos, o que desconozca el trabajo del Gobierno Argentino en conjunto con el Gobierno Provincial de Tucumán, el SENASA y la embajada argentina en Estados Unidos para abrir el mercado del limón que estuvo cerrado 18 años, o el diálogo entre presidentes y cancilleres que abrió el mercado de la carne en México". "Estas son las cosas que hacen los gobiernos juntos con los privados", subrayó.En este sentido, el funcionario destacó la importancia del trabajo en conjunto que se realiza con las empresas argentinas: "Los privados solos no pueden actuar en el mercado mundial, solo las multinacionales que comercializan commodities pueden hacerlo, y en Argentina tenemos grandes empresas exportadoras como AGD, ACA, ARCOR, que exportan alimentos y requieren de apoyos gubernamentales para abrir y competir en nuevos mercados".De esta manera señaló que "romper relaciones con China y Brasil, una de las propuestas principales del libertario a la hora de definir la plataforma de su política exterior, genera una situación de stress en el comercio internacional de la Argentina que afectaría a muchas de estas empresas de las cadenas productivas agroalimentarias"."Cuando Siemens se presenta a una licitación, el embajador alemán está detrás de ese negocio, o cualquier empresa norteamericana como Apple o cualquier alimenticia, los embajadores de Estados Unidos están velando para establecer reglas claras y que los negocios se realicen. Este es el camino que sigue la Argentina", indicó.En relación con la política comercial que llevará adelante Sergio Massa dijo que "le va a dar una orientación política más clara a la Cancillería para abrir nuevos mercados e ir hacia un incremento sustancial del comercio exterior, y en este camino los sectores argentinos que tienen competitividad, capacidad de generar valor y producir commodites van a ser muy favorecidos".Neme señaló que "tenemos una capacidad productiva en sectores que producen commodities como el industrial, que en el sector automotriz hizo una reingenieria para hoy ser el líder en la venta de camionetas en toda la región. Es esto es lo que tenemos que seguir promoviendo para agregar valor, aumentar exportaciones y generar divisas".El funcionario del Palacio de Hacienda señaló que cuando Milei dice que va a romper relaciones diplomáticas se comporta " de manera anacrónica, fuera de tiempo y espacio, como si no se hubiese enterado que el muro de Berlín cayó en 1989, hace más de 30 años. Es muy extraño que un economista no conozca reglas y acontecimientos tan elementales del comercio internacional"."Si un Estado no tiene política comercial internacional desaparece de todos los mercados porque el espacio global es altamente competitivo y los Estados juegan articulados con sus empresas, si no hubiésemos defendido a Techint y Aluar en Estados Unidos se hubiesen quedado sin exportar en ese mercado", marcó.Neme advirtió que "Milei es muy irresponsable al manifestar que va a romper relaciones con China y Brasil"."Cuando rompes relaciones diplomáticas generás una crisis política con ese país, si hay algo en el mundo de la política internacional es el sentido de la reciprocidad, si creés que rompiendo relaciones vas a vender lo mismo que ahora, o recibir inversiones como ahora, o un Swap alegremente, como si China colocara dinero en una mesa. Esto no va a pasar de ninguna manera, y con Brasil pasa lo mismo, rige el principio de reciprocidad, que fue como se resolvió la discusión sobre el Arancel Externo Común, que finalmente fue del 10 por ciento y después de muchas conversaciones el Mercosur se consolidó como un ámbito específico del comercio internacional y regional que nos hace mucho bien", concluyó Neme.