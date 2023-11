Macri: "Quienes perdieron la interna todavía no hicieron el duelo"

Foto: Florencia Downes (archivo).

El expresidente Mauricio Macri consideró que quienes "perdieron la interna" de Juntos por el Cambio (JxC) en las primarias "todavía no hicieron el duelo" y reiteró que el acuerdo de apoyo al postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, fue "hecho desinteresadamente" aunque reconoció que dejaron para "después de la elección" una charla sobre la "gente valiosa" de su espacio que podría integrar un nuevo gobierno.En una entrevista para TN, a horas del comienzo de la veda electoral, Macri señaló que "los que perdieron la interna" de JxC en las PASO, todavía "no hicieron el duelo y no pudieron entender que Patricia Bullrich representó con claridad una idea de cambio".Para Macri,pero, dijo,Sobre esa discusión, adelantó que se verá "cuán comprometidos estamos con ser una coalición moderna que abrace ideas mucho más liberales" porque "son las que nuestros jóvenes quieren"., agregó.En cuanto al PRO, remarcó que, en alusión al apoyo a Milei."Todos los de JxC que decidieron colaborar (con LLA) lo han hecho desinteresadamente sin pedir ningún cargo, sólo por la democracia", reivindicó pero confió que en conversaciones con Milei, el candidato libertario le adelantó que consideraba que había "mucha gente valiosa en JxC".En respuesta, -confió- que tanto él como Bullrich le dijeron que eso se hablaría "después de la elección" porque, acotó, "esto no es un toma y saca"., adelantó sobre su caso.Sobre su relación con Milei, confió que lo aconsejó sobre "la intolerancia y el enojo, sobre todo con el periodismo" y destacó que Milei "ha ido modificando su comportamiento, entendiendo y ampliándose" en ese aspecto."Hay que estar alerta porque lo que hemos visto en esta campaña nunca lo vi, nunca vi una campaña tan sucia, tan agresiva y donde se haya usado el Estado de la manera grosera que se ha usado", remarcó Macri al ser consultado sobre un eventual fraude en la jornada electoral del domingo.El exmandatario sostuvo que "siempre" ha sido "cuidadoso en estas cosas" pero remarcó que es una "elección donde hay que estar preparado para fiscalizar"."Yo creo que la justicia electoral está trabajando para que no suceda eso (el fraude)", señaló pero dijo que el oficialismo podría usar "la violencia, el amedrentamiento de retirar fiscales, de robar boletas".Valoró además que JxC, tras el acuerdo con LLA, haya "podido venir a ayudar, a complementar" con las tareas de fiscalización.