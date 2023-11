SiPreBA junto a Mario "Paco" Manrique y Natalia Zaracho apoyaron la fórmula Massa-Rossi

Foto: Raúl Ferrari

Eldestacó en diálogo con Télam "la convicción de toda la militancia organizada que le puso el cuerpo y dejó todo para ganar" tanto en las PASO como en las elecciones generales del pasado 22 de octubre.Y expresó su apoyo a Sergio Massa por su "concepción muy clara de defender el federalismo de los medios públicos que tienen que ver con la soberanía de nuestro país".Sobre las últimas declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), JLecchi consideró que "".Por su parte elafirmó a esta agencia que el domingo se librará "un proceso electoral complejo" y aseguró que mas allá de las propuestas de los planes económicos que plantean ambos candidatos "está en juego el sistema democrático cuando Milei pone en cuestionamiento el funcionamiento del Estado y las cosas básicas que hacen a un Estado de Derecho"."Confío en que la gente va a reflexionar al respecto sabiendo que la nación solo va a salir adelante desde la paz y los acuerdos colectivos", auguró Manrique, y puntualizó que el candidato libertario "no entiende nada del Estado y cree que se puede construir desde la destrucción". Pero -dijo- "todos los que vivimos la dictadura y (la crisis del) 2001 sabemos que desde la destrucción lo único que logramos es la tristeza y el empobrecimiento del pueblo".En el mismo sentido"Yo estoy convencida de que vamos a ganar pero después tenemos que pensar ¿para qué vamos a ganar?", aseguró, y explicó que el objetivo del nuevo gobierno debe ser "transformarle la vida a la gente para que dejen de pasarla mal y no podemos dentro de 4 años de vuelta tener a un personaje como Milei disputando el sillón de la Casa Rosada".La convocatoria, bajo la consigna ", comenzó a las 18 en la sede de SipreBA, en la ciudad de Buenos Aires."Necesitamos votar a Massa en defensa propia, en defensa de nuestros derechos laborales que están comprendidos en un convenio, pero también en defensa de los que no lo tienen. Tenemos que cuidar a quienes están en la formalidad y a los que se encuentran en la informalidad", señaló Lecchi."Para nosotros es muy importante como sindicato recibir a dos referentes tan importantes como al diputado electo "Paco" Manrique, que a su vez es el secretario gremial de la CGT, secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) y referente del Frente Sindical. Y a Natalia Zaracho, diputada nacional también y compañera de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), porque expresan a distintos sectores de las clases trabajadoras y que necesitamos que el 19 de noviembre voten a Massa", aseveró.